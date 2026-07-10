Fotbalistul a plecat din România în 2016, când FCSB l-a vândut la RSC Anderlecht pentru 11 milioane de euro. Recent, Digi Sport a scris că Nicolae Stanciu ar negocia cu Gigi Becali revenirea sa în SUperliga României.

Reacție categorică după ce s-a scris că Nicolae Stanciu ar negocia cu FCSB

Florin Răducioiu, fost internațional român, a vorbit pe un ton pozitiv despre o eventuală revenire a lui Nicolae Stanciu în campionatul României, în ideea în care fotbalistul ar putea fi în continuare un jucător important la prima reprezentativă.

”Depinde ce dorește. E un jucător care mai poate da ceva echipei naționale a României și, da, eu cred că ar fi mai bine să fie aici, aproape, în campionatul nostru.

Cred că ar fi o întoarcere benefică pentru el din punct de vedere sportiv, dar nu știu economic, pentru că știți că contează mult și partea economică”, a spus Răducioiu, citat de gsp.

De când a plecat de la FCSB, Stanciu a fost legitimat în străinătate la Anderlecht (Belgia) Sparta Praga (Cehia), Al Ahli (Arabia Saudită), Slavia Praga (Cehia), Wuhan Three Towns (China), Damac (Arabia Saudită), Genoa (Italia) și DL Yingbo (China).

Cifrele lui Nicolae Stanciu