Alexandra Anghel (28 de ani) și-a adjudecat medalia de argint la Campionatele Europene de lupte de la Tirana.

Alexandra Anghel, Viceampioană Europeană de Seniori

Sportiva legitimată de CSA Steaua București a cedat în marea finală contra ucrainencei Anastasiei Alpyeyeva, scor 2-6, la categoria de 76 de kg.

„Anghel Alexandra Viceampioană Europeană de Seniori, la Tirana 2026!

Alexandra Anghel (76 kg) își adjudecă medalia de argint în această seară, după ce a cedat în finală în fața Anastasiei Alpyeyeva (Ucraina), campioana Europeană en-titre, cu scorul de 2-6.

Descoperită la Craiova de Aurel Cimpoeru, în prezent legitimată la CSA Steaua București, Alexandra Anghel, prin ambiția și dedicarea sa, confirmă că merită din plin să fie în elita Europeană!

Felicitări, Alexandra!

Felicitări antrenorilor Andry Stadnik, Popescu Valentin, staff-ului medical Limona Adriana, Rotaru Mirela, Panaitescu Matei, Nicolae George Gabriel si tuturor celor care au contribuit la această performanță.

Hai, România!”, se arată pe pagina de Facebook a Federației Române de lupte.

Zi istorică pentru România

Kateryna Zelenykh (68 kg) a obținut anterior bronzul european, după ce a trecut de maghiara Noemi Szabados, scor 5-4, în finala mică.

Ana Andreea Beatrice a câștigat pentru a patra oară titlul european la lupte. Sportiva și-a impus supremația la Tirana, după ce a învins-o în finală pe Liliia Malanchuk (Ucraina), la categoria 55 kg, prin superioritate tehnică, scor 10-0.

De asemenea, Grigore Vuc Alina (50 kg) a obținut bronzul european după ce a învins-o în finala mică pe Gouluchowska Walerzak (Polonia), scor 11-8.