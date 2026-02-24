Răsturnare de situație după ce s-a anunțat că Diego Simeone îi ia locul lui Cristi Chivu la Inter

Alexandra Anghel (28 de ani) s-a confesat, în dialog cu Sport.ro, cu privire la momentul în care viața i-a arătat cel mai mult că este o luptătoare, dincolo de cariera ei de sportivă.

Alexandra Anghel, cu sufletul deschis

În urmă cu zece ani, campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022 și-a pierdut tatăl. O asemenea durere a obligat-o pe Alexandra Anghel să fie puternică, indiferent de cât de vulnerabilă s-a simțit.

„Momentul în care viața mi-a arătat cât de puternică sunt s-a petrecut în urmă cu zece ani, când mi-am pierdut tatăl și atunci mi-am dat seama că...nu neapărat că sunt puternică, ci că trebuie să fiu puternică. Că altă variantă nu există”, a povestit Alexandra Anghel, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Mama, eroina Alexandrei Anghel

Rămasă fără tată la doar 18 ani, mama i-a devenit principalul sprijin marii campioane a României: „Cel mai mare susținător al meu este mama mea. Sunt și antrenorii cu care am lucrat, antrenorii cu care lucrez în continuare. Dar, dacă ar fi să nominalizez cel mai mare susținător al meu, bineînțeles că acea persoană este mama mea”.

