Alexandra Anghel, campioana europeană la lupte în 2023 și medaliată cu bronzul mondial în 2022, a început anul excelent. Sportiva legitimată la Steaua a obținut aurul la Ranking Series Zagreb 2026, o competiție de prestigiu în lumea luptelor.

Alexandra Anghel, pregătită de un 2026 perfect

Alexandra Anghel a acordat un interviu, în exclusivitate pentru Sport.ro, în care a vorbit, printre altele, și despre plusul de încredere pe care l-a primit după performanța de la Zagreb.

Campionatul European de lupte se va desfășura în intervalul 20-26 aprilie la Tirana. Mondialul va avea loc între 24 octombrie și 1 noiembrie 2026 la Manama, capitala Bahrainului.

Alexandra Anghel s-a arătat optimistă că poate cuceri un nou titlu continental și chiar să devină cea mai bună luptătoare din lume la noua ei categorie de 76 de kilograme.

Pentru a realiza performanțele dorite și-a programat pregătirea fizică în așa fel încât să atingă vârful de formă în an la turneele menționate. Redăm, în următoarele rânduri, discuția purtată cu Alexandra Anghel cu privire la obiectivele ei în 2026.

Alexandra Anghel: „O să merg acolo și o să câștig!”

Aurul obținut la Ranking Series Zagreb 2026, primul tău aur la un Grand Prix, cât de mult ți-a ridicat nivelul de încredere?

Contează foarte mult pentru mine, fiind prima competiție din acest an. Nu am fost în formă maximă la începutul anului pentru că am făcut foarte multă pregătire fizică în luna ianuarie. Acum lucrez specific, mă antrenez tare și cred că pentru următoarele obiective o să ajung la forma maximă. Rezultatul acesta pentru mine înseamnă foarte mult. Este o medalie importantă, este un turneu foarte puternic la care am reușit să câștig medalia de aur și îmi ridică foarte mult moralul pentru următoarele competiții.

În ce perioadă a anului, în funcție de antrenamente, îți atingi vârful de formă?

Încerc să ajung la forma optimă înainte de Campionatul European din aprilie și la Campionatul Mondial din toamnă. Cam acolo urmărim să ajungem eu și antrenorii care lucrează cu mine. Vor să mă aducă în forma cea mai bună atunci când sunt competițiile cele mai importante.

Ai încredere că vei fi pregătită pentru o nouă performanță la Europene sau chiar și la Mondiale?

Medalia de la Zagreb îmi ridică foarte mult moralul și mă ambiționează. Mă face să cred că am luat decizia bună să schimb categoria de greutate. Nu pot să mă pronunț acum, o să merg acolo și o să câștig! Știu sigur că o să muncesc și o să dau tot ce am mai bun când o să ajung acolo la competiție.