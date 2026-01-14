Fostul antrenor de la FCSB a dat verdictul pentru Andre Duarte și Ofri Arad: ”L-a motivate un salariu mai mare!”

Andreea Beatrice Ana (25 de ani) a cucerit în 2025 bronzul mondial la Zagreb (categorie 55 de kilograme) și argintul european la Bratislava (cat. 53 de kg).

Andreea Beatrice Ana, reacție savuroasă

Luptătoarea din Mangalia se numără printre sportivii ignorați de statul român în privința premierii pentru performanțele obținute anul trecut.

Andreea a avut o reacție fabuloasă când a fost întrebată de banii care i se cuvin. Inițial s-a arătat optimistă pentru ea și ceilalți sportivi care își așteaptă premiul, după care a rectificat rapid. A spus că măcar speră și a început să râdă.

„În momentul de față nu (n.r.- nu a primit un semn din partea statului român referitor la premiul meritat pentru bronzul de la Mondiale sau pentru argintul de la Europene).



Nu sunt singura care se află în această situație. Nu știu ce se întâmplă exact pentru că nu mă pricep, dar cred că lucrurile se vor îndrepta și vom primi ceea ce merităm pentru medaliile pe care le-am câștigat. Sper cel puțin! (n.r.- râde)”, a declarat Andreea Beatrice Ana, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Una dintre cele mai importante sportive ale României



Andreea Beatrice Ana se numără printre cele mai importante sportive ale României în momentul de față, având un palmares impresionant.

