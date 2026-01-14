Andreea Beatrice Ana (25 de ani) a cucerit în 2025 bronzul mondial la Zagreb (categorie 55 de kilograme) și argintul european la Bratislava (cat. 53 de kg).
Andreea Beatrice Ana, reacție savuroasă
Luptătoarea din Mangalia se numără printre sportivii ignorați de statul român în privința premierii pentru performanțele obținute anul trecut.
Andreea a avut o reacție fabuloasă când a fost întrebată de banii care i se cuvin. Inițial s-a arătat optimistă pentru ea și ceilalți sportivi care își așteaptă premiul, după care a rectificat rapid. A spus că măcar speră și a început să râdă.
„În momentul de față nu (n.r.- nu a primit un semn din partea statului român referitor la premiul meritat pentru bronzul de la Mondiale sau pentru argintul de la Europene).
Nu sunt singura care se află în această situație. Nu știu ce se întâmplă exact pentru că nu mă pricep, dar cred că lucrurile se vor îndrepta și vom primi ceea ce merităm pentru medaliile pe care le-am câștigat. Sper cel puțin! (n.r.- râde)”, a declarat Andreea Beatrice Ana, în exclusivitate pentru Sport.ro.
Una dintre cele mai importante sportive ale României
Andreea Beatrice Ana se numără printre cele mai importante sportive ale României în momentul de față, având un palmares impresionant.
- 6 medalii europene are Andreea Beatrice Ana, dintre care 3 de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023 și București 2024), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021).
- O medie mondială a cucerit, respectiv bronzul la Zagreb în 2025.
- 5 medalii majore are Andreea Beatrice Ana ca sportivă U23: aurul mondial (Belgrad 2021) și european (Plovdiv 2022), argintul european (București 2023) și bronzul mondial (București 2018 și Budapesta 2019).
- 8 medalii a mai câștigat Andreea Beatrice Ana în carieră: două de aur la Campionatele Mondiale Militare (Baku 2023 și Warendorf 2025), două de bronz la campionatul Yasar Dogu (Istanbul 2020 și Istanbul 2021), aur la campionatul Dan Kolov - Nikola Petrov (Veliko Tarnovo 2022), argint la Grand Prix (Tirana 2025) și bronz la Grand Prix (Roma 2022 și Alexandria 2023).