Chicago Bears se va muta în Hammond, Indiana

Consiliul de administrație al clubului Chicago Bears a votat pentru continuarea procesului de relocare în Hammond, Indiana. Clubul ar urma să joace în viitorul apropiat pe un nou stadion de 1 miliard de dolari, după ce autoritățile statale din Indiana au alocat fondurile pentru o arenă care ar urma să fie gata în perioada 2029 - 2031. Investiția finală a celor din Indiana se va ridica la 5 milarde de dolari, dar statul va găzdui una dintre cele mai importante francize din NFL.

Patronul George McCaskey și asociații săi au luat decizia, după ce primarul Brandon Johnson și autoritățile din Chicago au anunțat că nu au de gând să modernizeze stadionul Soldier Field și nici nu au fost de acord cu finanțarea construirii unuia nou în Arlington Heights, la periferia metropolei din Illinois. După mutare, echipa ar urma să-și schimbe numele în Indiana Bears.

Plecarea francizei din NFL, dar și eventuala mutare a lui Chicago Cubs (MLB) în Wisconsin, ar fi un șoc pentru Chicago, o metropolă cu 2.8 milioane de locuitori, care va păstra însă echipele Chicago Bulls (NBA), Chicago White Sox (MLB), Chicago Blackhawks (NHL), Chicago Fire FC (MLS), Chicago Sky (WNBA) și Chicago Stars FC (NWSL).

A câștigat Super Bowl-ul din 1985

Clubul a fost înființat în 1920, purtând numele Decatur Staleys (1920), Chicago Staleys (1921) și Chicago Bears (1922-prezent). În palmares are Super Bowl XX (1985), American Professional Football Association (campionate înainte de fuziunea AFL-NFL / 1921, 1932, 1933, 1940, 1941, 1943, 1946, 1963), NFL Western Conference (1956, 1963), NFC Championship Game (1985, 2006), NFL Western Division (1933, 1934, 1937, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946), NFC Central Division (1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 2001), NFC North Division (2005, 2006, 2010, 2018, 2025) și 29 de prezențe în Playoff.

Clubul are o valoare de piață de 8.9 miliarde de dolari, iar printre fanii celebri ai echipei se numără actorii Ashton Kutcher, Vince Vaughn, John Cusack, Jim Belushi, Nick Offerman, Bill Murray, Jake Connelly, Jeremy Piven, Jake Johnson (actori), Dwyane Wade, Candace Parker, Tim Duncan (baschetbaliști), Barack Obama (politician), Seth Rollins (star WWE), Simone Biles (gimnastă), Kanye West, Eddie Vedder, Pete Wentz și Jake Johnson (muzicieni).

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