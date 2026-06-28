Ronaldo Webster a ajuns în Bănie, adus pentru a-l înlocui pe Bancu. Oltenii bifează al treilea transfer din acest sezon. După ce au rezolvat mutările lui Alexandru Maxim și Răzvan Sava, conducerea echipei a oficializat aducerea jamaicanului Ronaldo Romario Webster.

Noul jucător al oltenilor vine de la Shkendija, echipă care a fost adversara celor de la FCSB în preliminariile Champions League. În tricoul formației din Macedonia de Nord, fotbalistul a adunat 41 de meciuri și șapte pase decisive. Valoarea sa de piață este estimată la 600.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Provenit dintr-o familie în care tatăl și unchii au jucat la rândul lor fotbal, noul jucător al grupării alb-albastre poartă numele a două legende ale Braziliei: „E o tradiție, de aceea m-au numit Ronaldo Romario, n-am avut încotro”, a spus Webster, menționând amuzat: „Pe fratele meu mai mic îl cheamă Ronaldinho”, a dezvăluit jucătorul.