VIDEO Oltenii și-au găsit leu. Povestea jamaicanului Ronaldo care vine la Craiova în locul lui Bancu: „A fost scris în stele!”

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SPORT.RO
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Universitatea Craiova continuă campania de achiziții.

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Ronaldo WebsterUniversitatea CraiovaSuperliga
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Ronaldo Webster a ajuns în Bănie, adus pentru a-l înlocui pe Bancu. Oltenii bifează al treilea transfer din acest sezon. După ce au rezolvat mutările lui Alexandru Maxim și Răzvan Sava, conducerea echipei a oficializat aducerea jamaicanului Ronaldo Romario Webster.

Noul jucător al oltenilor vine de la Shkendija, echipă care a fost adversara celor de la FCSB în preliminariile Champions League. În tricoul formației din Macedonia de Nord, fotbalistul a adunat 41 de meciuri și șapte pase decisive. Valoarea sa de piață este estimată la 600.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Provenit dintr-o familie în care tatăl și unchii au jucat la rândul lor fotbal, noul jucător al grupării alb-albastre poartă numele a două legende ale Braziliei: „E o tradiție, de aceea m-au numit Ronaldo Romario, n-am avut încotro”, a spus Webster, menționând amuzat: „Pe fratele meu mai mic îl cheamă Ronaldinho”, a dezvăluit jucătorul.

  • Ronaldo webster
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Nu a semnat până nu și-a întrebat părinții

Un detaliu inedit al mutării este faptul că jamaicanul nu a semnat contractul cu Universitatea Craiova până când nu a primit undă verde din partea părinților săi, care inițial nu erau familiarizați cu zona în care va juca fiul lor: „Nu știau unde se află România pe hartă. Mama și tata s-au interesat unde e Craiova”, a transmis noul fundaș.

Webster s-a pus deja bine cu fanii olteni, dezvăluind o coincidență fericită care îl leagă de simbolul clubului craiovean: „Am un leu tatuat pe piept, a fost scris în stele să ajung la Craiova. Am fost un leu mic, acum m-am făcut un leu mare”, a concluzionat jamaicanul.

600.000 de euro este cota lui Ronaldo Webster, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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