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David Popovici a câștigat 2.300 de euro la Trofeo Settecolli din Roma, după ce a obținut trei medalii și a stabilit două recorduri ale competiției.

Distribuția sumei câștigate de David Popovici la Roma

Popovici și-a asigurat 500 de euro pentru aurul de la 200 m liber, 500 de euro pentru aurul de la 100 m liber, 300 de euro pentru argintul de la 50 m liber, 500 de euro pentru recordul de la 200 m liber (1:44,48) și 500 de euro pentru recordul de la 100 m liber (47,26 secunde).

„Racheta” României își mai poate trece în cont între 3.000 și 15.000 de euro, dacă prinde top 10 înotători de la Settecolli 2026.

Ierarhia respectivă este alcătuită după World Aquatics IPS. Premiile sunt distribuite astfel: locul 1 - 15.000 de euro, 2 - 12.000, 3 - 9.000, 4 - 7.000, 5 - 6.000, 6 - 5.000, 7 - 4.500, 8 - 4.000, 9 - 3.500 și 10 - 3.000.

David Popovici: „A fost surprinzător de calm”

Românul a mărturisit că succesul de la Roma îi oferă încredere pentru următoarele obiective.

„Mulțumesc. Este ceva în care mă specializez, mai ales pe ultima parte a cursei. A fost frumos, a fost surprinzător de... nu vreau să spun ușor... surprinzător de calm!

Asta mă face foarte curios ce pot realiza cu un antrenament țintit.

Am făcut season best, chiar și personal best. Sunt fericit că sunt aici, îmi place publicul acesta. Ce pot spune despre mâncare? Totul a fost excelent. O competiție reușită este foarte bună pentru moralul meu și pentru evoluția mea în sezon.

Aduc o mulțime de lucruri învățate aici către Paris. Parisul va fi indoor, eu ador să înot afară, dar am mai făcut-o în trecut, deci nu sunt îngrijorat. Sper să fie bine.

Îmi voi lua seara asta să mă relaxez, să stau cu familia mea. O mare parte din ei au venit aici să mă susțină”, a declarat David Popovici pentru Rai Sport.

Trei medalii la Roma pentru Popovici

David Popovici a dominat competiția din capitala Italiei și a plecat acasă cu trei medalii. După argintul obținut la 50 de metri liber și aurul cucerit la 100 de metri liber, românul și-a trecut în palmares încă un titlu, în proba de 200 de metri liber.

În finala de la 200 m lliber, Popovici (1:44,48) a fost urmat pe podium de italianul Carlos D'Ambrosio (1:46,41) și de britanicul Jack McMillan (1:46,71).

Următoarea competiție majoră pentru „Racheta” României va fi Campionatul European de la Paris, programat în perioada 10-16 august.