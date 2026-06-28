Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB l-a monitorizat pe Eddy Gnahore, pentru că roș-albaștrii au nevoie de un jucător pentru poziția de închizător.

Mijlocașul francez a fost adus în ianuarie 2024, liber de contract de la Ascoli și a devenit rapid un pilon de bază în echipa lui Zeljko Kopic.

Eddy Gnahore s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului trecut , după ce a decis să nu își prelungească înțelegerea care expiră la finalul acestei luni.

Întrebat despre o posibilă mutare a francezului la rivala FCSB, Costel Orac a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro de ce nu crede că va ajunge fostul mijlocaș de la Dinamo la FCSB.

Fostul fotbalist al „câinilor” în anii '80 a subliniat că Eddy Gnahore și-ar dori o mutare la o echipă din afara României din considerente financiare.

„În ultimul timp Gnahore cam încetinea jocul lui Dinamo.

(n.r. Cum vi s-ar părea Gnahore la FCSB, a vorbit MM Stoica despre un interes) Nu știu ce să spun, dar mă îndoiesc că se va duce la FCSB. Știu că au plecat și de la FCSB jucători, a plecat Olaru, dar este o cu totul altă poziție față de Gnahore. Ei îl au și pe Lixandru care a evoluat bine.

Este puțin probabil, din câte știu eu Gnahore vrea să meargă la o echipă din străinătate, probabil pentru a câștiga mai mulți bani, așa că nu cred că va merge la FCSB”, a spus Costel Orac, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ce a spus Mihai Stoica despre interesul pentru Eddy Gnahore

Mihai Stoica a fost întrebat dacă Gnahore ar fi o variantă pentru FCSB, după ce s-a aflat că nu va continua la Dinamo.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că închizătorul de 32 de ani a fost monitorizat în ultimul timp, dar finalul slab de sezon al lui Gnahore l-a scos din calcule pentru moment.

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de... Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mijlocașul francez a jucat 43 de meciuri în tricoul lui Dinamo în stagiunea trecută și a reușit două goluri și două pase decisive.

600.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.