EXCLUSIV Se face transferul lui Eddy Gnahore la FCSB?! Francezul a decis: „Vrea să câștige mai mulți bani”

Se face transferul lui Eddy Gnahore la FCSB?! Francezul a decis: „Vrea să câștige mai mulți bani” Superliga
Ovidiu Neacșu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Eddy Gnahore a plecat de la Dinamo la finalul sezonului trecut.

TAGS:
FCSBDinamoSuperligaEddy GnahoreCostel Orac
Din articol

Eddy Gnahore s-a despărțit de Dinamo la finalul sezonului trecut, după ce a decis să nu își prelungească înțelegerea care expiră la finalul acestei luni.

Mijlocașul francez a fost adus în ianuarie 2024, liber de contract de la Ascoli și a devenit rapid un pilon de bază în echipa lui Zeljko Kopic.

Gnahore, urmărit de FCSB! Ce a spus Costel Orac despre o posibilă mutare la rivală

Mihai Stoica a dezvăluit că FCSB l-a monitorizat pe Eddy Gnahore, pentru că roș-albaștrii au nevoie de un jucător pentru poziția de închizător.

Întrebat despre o posibilă mutare a francezului la rivala FCSB, Costel Orac a explicat în exclusivitate pentru Sport.ro de ce nu crede că va ajunge fostul mijlocaș de la Dinamo la FCSB.

Fostul fotbalist al „câinilor” în anii '80 a subliniat că Eddy Gnahore și-ar dori o mutare la o echipă din afara României din considerente financiare.

„În ultimul timp Gnahore cam încetinea jocul lui Dinamo.

(n.r. Cum vi s-ar părea Gnahore la FCSB, a vorbit MM Stoica despre un interes) Nu știu ce să spun, dar mă îndoiesc că se va duce la FCSB. Știu că au plecat și de la FCSB jucători, a plecat Olaru, dar este o cu totul altă poziție față de Gnahore. Ei îl au și pe Lixandru care a evoluat bine.

Este puțin probabil, din câte știu eu Gnahore vrea să meargă la o echipă din străinătate, probabil pentru a câștiga mai mulți bani, așa că nu cred că va merge la FCSB”, a spus Costel Orac, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Ce a spus Mihai Stoica despre interesul pentru Eddy Gnahore

Mihai Stoica a fost întrebat dacă Gnahore ar fi o variantă pentru FCSB, după ce s-a aflat că nu va continua la Dinamo.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că închizătorul de 32 de ani a fost monitorizat în ultimul timp, dar finalul slab de sezon al lui Gnahore l-a scos din calcule pentru moment.

„Gnahore, doi ani de zile a fost, poate, cel mai bun închizător din campionat. În ultimele şase luni parcă n-a mai fost atât de... Cel puţin asta a fost percepţia noastră, că şi noi l-am monitorizat, ştiind că va fi liber şi că avem nevoie de jucător pe poziţia lui”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Mijlocașul francez a jucat 43 de meciuri în tricoul lui Dinamo în stagiunea trecută și a reușit două goluri și două pase decisive.

600.000 de euro este cota lui Eddy Gnahore, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Dinamo a mai rezolvat un transfer: „Bine ai venit!”
Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea de un titular
Pleacă de la Dinamo! Andrei Nicolescu anunță despărțirea de un titular
Surpriză di la Iași: ”ȘO what?”! Dinamo numai ce și-a prezentat ultimul transfer
Surpriză di la Iași: ”ȘO what?”! Dinamo numai ce și-a prezentat ultimul transfer
Eșecul lui Dinamo a stârnit furia lui Nicolescu! Președintele critică tinerii și anunță mutări noi, dar și o plecare
Eșecul lui Dinamo a stârnit furia lui Nicolescu! Președintele critică tinerii și anunță mutări noi, dar și o plecare
Dinamo - Motor Lublin 1-3 după o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Ronaldo și Lewandowski au fost adversarii ”câinilor”
Dinamo - Motor Lublin 1-3 după o gafă uluitoare, meci ca la Campionatul Mondial! Ronaldo și Lewandowski au fost adversarii ”câinilor”
ULTIMELE STIRI
Fața la Joc, ACUM, în direct la PRO TV și VOYO! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Fața la Joc, ACUM, în direct la PRO TV și VOYO! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
După emoțiile din meciul cu Panama, Thomas Tuchel face o declarație curajoasă
După emoțiile din meciul cu Panama, Thomas Tuchel face o declarație curajoasă
L-a pufnit râsul când a auzit întrebarea despre Leo Messi: ”E nebunesc! Chiar întrebați asta?”
L-a pufnit râsul când a auzit întrebarea despre Leo Messi: ”E nebunesc! Chiar întrebați asta?”
Russell, acuzat că l-a ironizat pe Kimi Antonelli după ce a obținut pole-position în Austria: "Stai calmo!"
Russell, acuzat că l-a ironizat pe Kimi Antonelli după ce a obținut pole-position în Austria: "Stai calmo!"
Mondialul somnambulilor. Bine că nu ne-am calificat! :)
Mondialul somnambulilor. Bine că nu ne-am calificat! :)
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Ultima etapă din faza grupelor

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Cu ce se ocupă astăzi bruneta care l-a scos din minți pe Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi face legea în topul marcatorilor de la CM 2026! PATRU staruri stau la pândă

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

David Popovici, evoluție istorică ACUM la Settecolli! Timpul „Rachetei României” la 100 m liber

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Istvan Kovacs, imagini de pus în ramă: românul, martor la istoria scrisă de Leo Messi în Iordania - Argentina

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"

Florin Tănase a plecat azi din România: "S-a terminat! Domnul Becali nu a spus și asta"



Recomandarile redactiei
L-a pufnit râsul când a auzit întrebarea despre Leo Messi: ”E nebunesc! Chiar întrebați asta?”
L-a pufnit râsul când a auzit întrebarea despre Leo Messi: ”E nebunesc! Chiar întrebați asta?”
După emoțiile din meciul cu Panama, Thomas Tuchel face o declarație curajoasă
După emoțiile din meciul cu Panama, Thomas Tuchel face o declarație curajoasă
După suspiciunile de blat de la Mondial, selecționerul a izbucnit: "În 40 de ani de antrenorat nu am văzut așa ceva"
După suspiciunile de blat de la Mondial, selecționerul a izbucnit: "În 40 de ani de antrenorat nu am văzut așa ceva"
Fața la Joc, ACUM, în direct la PRO TV și VOYO! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Fața la Joc, ACUM, în direct la PRO TV și VOYO! Ana Maria Barnoschi și Lucian Ghimiși sunt invitații
Real Madrid, ofertă astronomică pentru starul din Premier League: 140 de milioane de euro
Real Madrid, ofertă astronomică pentru starul din Premier League: 140 de milioane de euro
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Zendaya a tras toate privirile pe covorul roșu, la Londra. Rochia vintage Galliano care a făcut senzație | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

stirileprotv Caniculă extremă în România. Cod roșu, portocaliu și galben în mai multe regiuni. Temperaturile urcă până la 40 de grade

Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

stirileprotv Un pasager a murit după ce a fost imobilizat de călători și echipaj într-un avion spre Manchester. Au fost deschise anchete

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!