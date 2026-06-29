Formația din Miercurea Ciuc s-a calificat în finala turneului amical Cupa Duna, după ce a învins categoric campioana Ungariei, Gyor ETO, scor 3-1.

Victorie clară în fața campioanei Ungariei

Ciucanii au deschis scorul în minutul 30, prin Tajti Matyas, iar până la pauză și-au mărit avantajul prin reușitele lui Paszka Lorand (36) și Szabo Alex (43).

Gyor ETO, formație care va reprezenta Ungaria în preliminariile Ligii Campionilor, a redus din diferență în minutul 58, când Vitalis Milan a transformat un penalty.

Meciul s-a disputat în condiții dificile, la o temperatură de aproape 40 de grade, și a constat în două reprize de câte 30 de minute.