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FCSB nu a realizat până acum multe transferuri, deși formația roș-albastră își propune cel puțin redobândirea titlului de campioană în Superligă și calificarea în faza principală din Conference League.

FCSB a trecut în ultimii ani Cupa României în plan secund, însă este de așteptat ca elevii lui Marius Baciu măcar să încerce să câștige și acest trofeu.

După un sezon în care s-a calificat din play-out în cupele europene, FCSB are nevoie de întăriri considerabile pentru a redeveni o forță pe plan intern.

FCSB se mișcă greu pe piața transferurilor

Până acum însă, fosta campioană a înregistrat 10 plecări, inclusiv cea a căpitanului Darius Olaru, cel mai important fotbalist al roș-albaștrilor din ultimii cinci ani.

Singurul transfer propriu-zis pe care l-a realizat FCSB până acum este cel al fundașului dreapta Ronny Labonne, de la Caen, pentru 100.000 de euro. Au revenit, de asemenea, după împrumuturi: Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia) și Dennis Politic (Hermannstadt).

Promisiunea lui Gigi Becali

În mod normal, FCSB va mai realiza transferuri pentru a-și întări lotul. Patronul echipei, Gigi Becali, a anunțat că va mai aduce patru mijlocași și un atacant. Vârful ar putea fi Denis Drăguș, principala prioritate a lui Becali în mercato de vară.

Latifundiarul încearcă să îl readucă și pe Florinel Coman, dacă „Mbappe” de România va fi dispus să renunțe la salariul mare pentru fotbalul românesc pe care îl câștigă în Qatar.

În momentul de față însă, pe baza lotului curent, FCSB ar putea arăta, în sezonul 2026-2027, în felul următor:

FCSB (4-3-3): Ștefan Târnovanu (Matei Popa, regula U21) - Ronny Labonne (Valentin Crețu), Joyskim Dawa/Siyabonga Ngezana, Mihai Popescu, Risto Radunovic - Juri Cisotti, Joao Paulo, Florin Tănase - David Miculescu, Daniel Bîrligea (Alexandru Stoian, regula U21), Octavian Popescu (Mihai Toma, regula U21).

În cazul în care la FCSB nu se va concretiza niciun alt transfer, Marius Baciu va ataca, cel mai probabil, în această formulă preliminariile Conference League și va adapta primul 11 în campionat și cupă pentru regula U21.

Bursa transferurilor de la FCSB

Până acum, FCSB l-a transferat doar pe fundașul dreapta Ronny Labonne (28 de ani) de la SM Caen pentru 100.000 de euro.

Antrenor - Marius Baciu (confirmat)

Marius Baciu (confirmat) Veniri - Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro)

Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) Reveniri după împrumuturi - Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt)

Ricardo Pădurariu (Corvinul), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia), Dennis Politic (Hermannstadt) Plecări - Darius Olaru (Union Saint-Gilloise / 3 milioane de euro), Mamadou Thiam („U” Cluj / gratis), Baba Alhassan, Daniel Graovac, Vlad Chiricheș (contracte încheiate), Lukas Zima (Petrolul / gratis), David Kiki (contract reziliat), Alexandru Maxim (CSU Craiova / gratis), Mario Preda (FC Botoșani / gratis), Ionuț Cercel (FCV Farul / împrumutat)

Startul de sezon al roș-albaștrilor

Pentru FCSB urmează amicalul din Olanda împotriva formației Royale Union Saint-Gilloise, cea care l-a achiziționat pe Darius Olaru pentru 3.000.000 de euro. Partida este programată pe 5 iulie, de la 14:00.

FCSB va începe sezonul între 17 și 20 iulie, pe teren propriu, împotriva echipei FC Argeș. Roș-albaștrii vor debuta și în cupele europene, în turul doi preliminar al Conference League, tot acasă, împotriva letonilor de la Auda (23.07.2026).