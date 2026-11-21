Nicușor Dan a fost la meciul României! Partida la care președintele a mers alături de fiul său

Preşedintele Nicuşor Dan a revenit la Complexul Sportiv Naţional „Arcul de Triumf”, împreună cu fiul său Antim şi a asistat la meciul de rugby România – Canada, scor 26-27, în World Rugby Nations Cup.

Nicuşor Dan şi fiul său au fost prezenţi şi la meciul cu Tonga, din 6 noiembrie, pierdut de România, scor 38-43.”Ne bucurăm şi suntem onoraţi să îl avem din nou pe primul om în stat alături de noi şi să vedem că stadionul nostru rămâne un loc în care sportul aduce oamenii împreună, indiferent de vârstă sau de statut”, a scris Complexul Sportiv Naţional "Arcul de Triumf" pe pagina de Facebook.