Președintele României a făcut anunțul după mai bine de șase ori de consultări cu partidele politice și aproape cinci luni de interimat guvernamental. Înainte de a forma viitorul cabinet, Siegfried Mureșan trebuie să strângă cele 233 de voturi necesare învestirii.

„Siegfried Mureșan este propunerea... Dincolo de faptul că a fost propus de cele trei partide. Este o persoană care are experiență în Parlamentul European. O persoană care a negociat lucruri importante, deci are expertiză pentru această poziție.

﻿ Am vorbit cu domnul Mureșan și mi-a solicitat un timp de gândire pe care îl respect. Domnul Mureșan rămâne prima opțiune pentru mine și aștept să îmi confirme sau să îmi infirme înainte de a publica decretul în Monitorul Oficial”, a spus Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan, mare fan al Corvinului Hunedoara

Utilizatorii care îl urmăresc pe Siegfried Mureșan pe rețelele de socializare știu că acesta este un fan declarat al Corvinului Hunedoara, echipa din orașul său natal, care a promovat recent în Superliga României și a avut parte de un început entuziasmant de sezon.

Pe pagina sa de Facebook, omul propus de Nicușor Dan pentru funcția de premier al României a postat mai multe fotografii de la meciurile Corvinului.

„După 34 de ani, Corvinul Hunedoara revine în SuperLiga fotbalului românesc.

Hunedoara e mândră de voi”, a scris Mureșan, când echipa lui Florin Maxim a revenit în Superliga.