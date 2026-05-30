Nadia Comăneci a fost decorată de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce, sâmbătă, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni.

Nadia Comăneci, decorată cu Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de Mare Cruce. Mesajul lui Nicușor Dan

„Mă bucur că v-am conferit cea mai iînaltă distincţie a statului român pentru un sportiv, pentru performanţe excepţionale obţinute în urmă cu câţiva ani. Ce înseamnă excepţional? Dacă ne uităm la ştiri, ieri s-au întâmplat 100 de lucruri excepţionale, Am pierdut o măsură în limbă. E bine să operăm cu bine, foarte bine, mai puţin bine, ca să ne raportăm corect. Dumneavoastră aţi făcut ceva excepţional.

Dacă lumea după 50 de ani îşi aduce aminte, dacă multe fetiţe din lumea asta vor încă să devină Nadia, ce aţi făcut dumneavoastră este excepţional. Pentru a face ceva excepţional, trebuie multă muncă, Trăîim într-o societate, în care ni se spune că trebuie să avem rezultate rapide. Dacă vrei să ajungi la rezultate deobseite, care contează, trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit pentru că inevitabil în sport, cei care obţin gloria, o obţin la vârste mici. Vă felicit că nu aţi fost doborâtă de glorie, că aţi rămas o persoană vie, care promovează gimnastica şi continuaţi să promovaţi şi sprijiniţi România”, a declarat Nicuşor Dan.