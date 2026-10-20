Gigi Becali, despre premierul Luca Niculescu: „Nu e decizia lui Nicușor Dan! Ne comandă cineva”

„Bine că am scăpat de USR că și așa ei… eu nu știu: ne-or conduce străinii, că așa văd că ne bagă prim-miniștrii lor. Nu concep că un președinte e atât de nebun încât să-l pună premier pe ăsta, pe ăsta, că stă 6 luni fără Guvern, decât dacă trebuie să execute niște ordine și nu poate, că nu trece Guvernul. Eu nu concep că tu faci așa ceva. Cine e primul partid? PSD? Dă la PSD. Ia Grindeanu, gata. De ce să suferim atât șase luni de zile? Că eu nu cred că e decizia lui, că ne comandă cineva” , a spus Gigi Becali, potrivit RomâniaTV .

Gigi Becali consideră că blocajul politic din ultimele șase luni, perioadă în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline, demonstrează că deciziile majore nu se iau la București. Acesta a susținut că șeful statului ar fi trebuit să ofere conducerea Guvernului către PSD , ținând cont că socialii au ieșit pe primul loc la alegeri.

Gigi Becali: „Ce politician era Luca Niculescu?”

Finanțatorul de la FCSB pune sub semnul întrebării alegerea unui diplomat fără trecut politic la vârful Guvernului și respinge ideea că propunerea i-ar aparține președintelui Nicușor Dan.

„Ce, hotărăsc ei aici? Vedeți, n-avem 6 luni Guvern, așa au hotărât ăia. Pe Luca Niculescu, pe ăla l-a hotărât el? Adică aduceam noi pe unul, Luca Niculescu, de prin Franța, Olanda, de pe străzile lui, și îl aduceam să îl punem noi premier că a hotărât Nicușor Dan? Cine era el? Ce politician era? Nu contează, e bun, lasă să fie, dar nu că am hotărât noi. Că dacă hotăram noi nu aduceam pe unul din Franța, că e deștept, și noi suntem proști pe aici prin Parlamentul României”, a mai zis deputatul.

În ciuda criticilor privind influențele străine, Gigi Becali a votat noul cabinet pentru a evita degradarea economiei, creșterea dobânzilor și scăderea ratingului de țară la categoria „junk”.

„Să avem Guvern. Eu am spus de la început, nu contează cine este, să fie un guvern. Pentru ca să nu mai pierdem bani, pentru ca să fim văzuți bine în Europa, să nu crească dobânzile, să nu mergem în junk. Numai să avem un premier, un Guvern, care o fi, că și așa nu au fost grozave Guvernele noastre”, a încheiat Gigi Becali.