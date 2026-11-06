GALERIE FOTO Președintele Nicușor Dan, în vestiarul tricolorilor înainte de meci! Ce le-a transmis

Președintele Nicușor Dan, în vestiarul tricolorilor înainte de meci! Ce le-a transmis Rugby
Alexandru Hațieganu
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Președintele Nicușor Dan a fost prezent pe Stadionul Arcul de Triumf la meciul de rugby dintre România și Tonga, din Cupa Națiunilor, și a coborât în vestiarul „Stejarilor”.

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Înaintea fluierului de start al confruntării, șeful statului a mers în mijlocul jucătorilor pregătiți de antrenorul David Gérard. „Președintele Nicușor Dan a venit la meciul de rugby din Cupa Națiunilor, România-Tonga. A intrat la începutul meciului în vestiar să le ureze succes băieților”, a transmis Iulian Nedelcu, reporterul Pro TV.

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„Ne punem corpul la bătaie 80 de minute”

Pentru partida contra reprezentativei ‘Ikale Tahi, aflată pe poziția a 19-a în ierarhia mondială, staff-ul tehnic i-a încredințat banderola de căpitan lui Cristi Boboc. 

„Ne cunoaștem din campionat, pe cei tineri îi vedem la meciuri și pot spune că a fost ușor să se integreze grupului, suntem aici să îi ajutăm, să fim împreună o echipă. Ne așteptăm la un meci fizic, însă atât timp cât ne punem corpul la bătaie 80 de minute, vom face față. Ne dorim un rezultat bun în fața unei echipe care se află pe locul 19 mondial, iar acest lucru ne va arăta că meciul cu Samoa nu a fost doar o întâmplare. La un meci cu miză și intensitate, prezența fanilor în tribune ne dă de fiecare dată energie și forță, de aceea îi așteptăm să fie alături de noi, să ne susțină, pentru că avem nevoie de sprijinul lor”, a spus Cristi Boboc.

Primul 15 aliniat de România îi cuprinde pe Iulian Hartig, Tudor Butnariu, Cosmin Manole, Logan Weidner, Adrian Moțoc, Cristi Boboc (căpitan), Keanan Murray, Etienne Terblanche, Alin Conache, Daniel Plai, Iliesa Tiqe, Taylor Gontineac, Nicolas Onuțu, Tevita Manumua și Marius Simionescu. Pe banca de rezerve au fost repartizați Adrian Țală, Alexandru Savin, Jean-Pierre Smith, Ștefan Iancu, Adrian Mitu, Gabriel Rupanu, Ștefan Cojocariu și Atila Septar.

Duelul cu Tonga, programat pe 6 noiembrie de la ora 18:30, deschide seria celor trei partide pe care naționala României le dispută în această lună pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf din București, în cadrul Nations Cup. Tricolorii vor mai întâlni pe teren propriu selecționatele din SUA (14 noiembrie) și Canada (20 noiembrie), tot de la ora 18:30, biletele fiind disponibile online.

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