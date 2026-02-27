Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P)

Pentru prima dată, spuma ZoomX întâlnește tehnologia de stabilitate în seria Structure. Noii pantofi vor fi disponibili în magazinele din țară începând cu luna februarie 2026. București, 11 februarie 2026, Nike anunță lansarea oficială în România a celui mai nou model din gama sa de alergare: Nike Structure Plus. Conceput pentru a oferi alergătorilor încredere totală și o experiență de alergare plină de energie, noul model combină pentru prima dată stabilitatea recunoscută a seriei Structure cu tehnologiile de amortizare de top, ZoomX și ReactX. O nouă eră a stabilității: tehnologie de vârf pentru performanță



Nike Structure Plus redefinește categoria pantofilor de stabilitate, renunțând la compromisurile dintre suport și confort. Inovația centrală constă în integrarea spumei ZoomX – recunoscută pentru returul incredibil de energie – alături de spuma ReactX, într-o siluetă robustă, dar extrem de confortabilă. "Am văzut oportunitatea de a aduce mai multă amortizare și o cursă mai distractivă și energică în categoria pantofilor de stabilitate. Aici intervine 'Plus-ul'", a declarat Ashley Campbell, Expert Product Line Manager al departamentului Nike Running Footwear. Sistemul inovator de suport la nivelul medianului, care a debutat pe modelul Structure 26, se regăsește și aici, învelind bolta plantară și călcâiul pentru o stabilitate sporită. Totodată, modelul dispune de cea mai înaltă talpă din istoria liniei Structure (32 mm în partea din față și 42 mm la călcâi), asigurând o protecție superioară la impact. Design expresiv și confort de lungă durată

Dincolo de performanță, Nike Structure Plus impresionează printr-un design îndrăzneț, cu influențe retro și culori vibrante. Partea superioară este realizată dintr-o plasă tehnică ("engineered mesh") care oferă aerisire zonală, în timp ce gulerul și limba plușate garantează un fit premium și confortabil. Acest model se adresează atât atleților de elită, cât și alergătorilor de zi cu zi care își doresc suport, fără a sacrifica senzația plăcută, de „arc”, sub picior. Disponibilitate și preț în România

Lansarea locală aduce vești excelente pentru comunitatea de alergători din țară. Noii pantofi Nike Structure Plus (cunoscuți de fanii brandului și sub denumirea extinsă de Structure 26 Plus datorită continuității liniei) vor fi disponibili începând cu luna februarie în toate magazinele Nike din România. Detalii comerciale importante pentru piața locală: ● Preț: O pereche de pantofi Structure Plus costa 900 RON. ● Mărimi: Modelul este disponibil într-o gamă completă de mărimi, atât pentru bărbați, cât și pentru femei. ● Stocuri: Pantofii vor fi disponibili în cantități limitate, fiind recomandați celor care doresc să testeze cea mai nouă inovație Nike în materie de stabilitate. Structure 26 vs. Structure Plus: puterea de a alege Lansarea Structure Plus nu înlocuiește modelul clasic Structure 26, ci îl completează. Alergătorii au acum opțiunea de a alege între senzația mai fermă și echilibrată a modelului Structure 26 și returul de energie exploziv și amortizarea superioară oferite de noul Structure Plus. Pentru mai multe informații despre noul model și tehnologiile utilizate, vizitați magazinele Nike sau online, paginile de social media @sporttimero și @nike. Despre Sport Time Balkans Grupul Sport Time Balkans este partenerul și distribuitorul exclusiv Nike, din anul 2014, pentru majoritatea teritoriilor din regiunea Balcanilor și deține acorduri comerciale începând cu anul 2020 și pentru distribuția oficială a brandului în România și Bulgaria. În prezent, compania operează cele 11 magazine și cele 2 outlet-uri Nike din România și va continua să deschidă în viitorul apropiat noi locații și să lanseze noi concepte inovatoare de retail în întreaga regiune. Sport Time Balkans este permanent dedicat promovării sportului și unui stil de viață sănătos, oferind în același timp produse și servicii premium către milioane de clienți din toată regiunea Balcanilor. Mai multe informații despre Sport Time Group puteți găsi pe www.sporttimegroup.com. Despre Nike NIKE, Inc. cu sediul în Beaverton - Oregon, este lider internațional în design, producție și distribuție de încălțăminte, îmbrăcăminte, echipamente și accesorii sportive autentice pentru o largă varietate de activități sportive. Mai multe noutăți și alte informații financiare sunt disponibile pe www.nike.com și pe Instagram @nike. Despre Miler Communication Miler Communication este o agenție de comunicare și marketing full-service, cu experți care au peste 15 ani de expertiză în PR, evenimente, influencer marketing și campanii integrate. Oferă servicii 360°, atât online, cât și offline, adresându-se companiilor și persoanelor publice care își doresc să își consolideze imaginea și să își crească vizibilitatea brandului. Prin strategii personalizate și o abordare integrată, coordonează campanii media, evenimente exclusive și activări cu influenceri, astfel încât clienții să se concentreze pe business, iar agenția pe impact. Echipa de specialiști în PR, marketing digital, content creation și project management dezvoltă soluții adaptate fiecărui brand, cu rezultate măsurabile și transparente. Miler Communication – comunicare cu impact, excelență în rezultate. 📩 [email protected] | 📞 +40 769 233 917 | 🌐 miler-communication.ro