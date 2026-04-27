Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Neamțul de 38 de ani a reușit un rezultat spectaculos într-un alt sport, fără nicio legătură cu lumea automobilismului.

Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial de Formula 1, a participat, duminică, la maratonul de la Londra, în scop caritabil. Pilotul german (38 de ani) a terminat cursa în 2 ore, 59 minute şi 8 secunde.

Mi s-a părut interminabil, dar, fiind prima mea participare, nu ştiam la ce să mă aştept”, a mărturisit pilotul german, potrivit news.ro. „M-am menţinut mereu în formă, am alergat mult şi am mers cu bicicleta. Voiam să termin cu un timp puţin sub trei ore, ceea ce am şi reuşit, aşa că sunt foarte mulţumit”, a completat Vettel.

El a apreciat, în mod deosebit, atmosfera de pe traseu: „A fost incredibil să văd atâţia oameni şi să constat bucuria generală. O experienţă cu adevărat formidabilă”.

Maratonistul Sebastian Vettel, rezultat fabulos, la Londra

Vettel a alergat alături de jurnalistul specializat Tom Clarkson, pentru două organizaţii caritabile: Brain and Spine Foundation, care oferă sprijin persoanelor afectate de boli neurologice, şi Grand Prix Trust, care ajută mecanicii actuali şi foşti din F1.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ARTICOLE PE SUBIECT
Ireal: cu ce viteză a alergat kenyanul care a terminat maratonul în sub 2 ore și ce a mâncat înainte
Ireal: cu ce viteză a alergat kenyanul care a terminat maratonul în sub 2 ore și ce a mâncat înainte
Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!
Performanță colosală pentru istoria omenirii, la Maratonul de la Londra: rezultatul face înconjurul lumii!
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro
Cum să îți alegi corect pantofii de alergare: Alexandru Corneschi, ghid pentru amatori, la Poveștile Sport.ro
ULTIMELE STIRI
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Manchester United - Brentford 2-0, în direct pe VOYO! „Diavolii” marchează din nou
Manchester United - Brentford 2-0, în direct pe VOYO! „Diavolii” marchează din nou
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură

„U“ Cluj, gata să aducă un fotbalist în mare formă: are cifre excelente și un CV pe măsură



Recomandarile redactiei
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
A decis meciul cu FC Argeș și a spus-o clar după de Universitatea Craiova a devenit lider în Superliga
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Devastator după FC Argeș – Universitatea Craiova: „Fără personalitate! Nu se poate așa ceva“
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
Craiova, în delir: oltenii preiau șefia clasamentului și reduc lupta pentru titlu la o afacere în trei
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
FC Argeș - Universitatea Craiova 0-1: avem un nou lider în play-off
Universitatea Cluj dă lovitura: atacant cu 45 de goluri anul trecut, prezentat oficial
Universitatea Cluj dă lovitura: atacant cu 45 de goluri anul trecut, prezentat oficial
Alte subiecte de interes
Cvadruplul campion mondial care vrea să-i calce pe urme lui Alonso: Anunțul șoc făcut de un fost pilot de Formula 1
Cvadruplul campion mondial care vrea să-i calce pe urme lui Alonso: Anunțul șoc făcut de un fost pilot de Formula 1
Cum arată echipele și calendarul pentru Formula 1 din 2023. Vettel s-a retras, revine cursa din Las Vegas, după 41 de ani
Cum arată echipele și calendarul pentru Formula 1 din 2023. Vettel s-a retras, revine cursa din Las Vegas, după 41 de ani
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță aduce din nou alergătorii împreună pentru o cauză socială
Fostul star al FCSB-ului a descoperit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
Fostul star al FCSB-ului a descoperit o plăcere dureroasă: „O fac pentru mine“
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Simona Maxim a împlinit 39 de ani! Ce mai face fosta atletă care a făcut senzație la Rotterdam în 2013, cu ce se ocupă și ce are în plan: ”La anul revin!”
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
Cătălin Oprișan merge pe urma soldatului care a născut o probă atletică unde imposibilul nu există. Fidipide n-a alergat un singur maraton, ci vreo 10! În câteva zile!
CITESTE SI
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

stirileprotv O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

stirileprotv POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

stirileprotv Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

