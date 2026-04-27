Sebastian Vettel, de patru ori campion mondial de Formula 1, a participat, duminică, la maratonul de la Londra, în scop caritabil. Pilotul german (38 de ani) a terminat cursa în 2 ore, 59 minute şi 8 secunde.

„Mi s-a părut interminabil, dar, fiind prima mea participare, nu ştiam la ce să mă aştept”, a mărturisit pilotul german, potrivit news.ro. „M-am menţinut mereu în formă, am alergat mult şi am mers cu bicicleta. Voiam să termin cu un timp puţin sub trei ore, ceea ce am şi reuşit, aşa că sunt foarte mulţumit”, a completat Vettel.

El a apreciat, în mod deosebit, atmosfera de pe traseu: „A fost incredibil să văd atâţia oameni şi să constat bucuria generală. O experienţă cu adevărat formidabilă”.