Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii, va absenta de la SuperBowl 2026, deoarece finala NFL se va disputa în Santa Clara, California.

De altfel, cel mai puternic om din lume s-a arătat revoltat de faptul că cele două acte artistice de la SuperBowl 2026 vor fi susținute de rapperul originar din Puerto Rico, Bad Bunny, și punkerii de la Green Day.

În urmă cu un an, Donald Trump a devenit primul președinte al Statelor Unite ale Americii care a participat la SuperBowl. Chiar dacă la această ediție va lipsi, Donald Trump a transmis un mesaj celor două echipe și milioanelor de americani care vor urmări cu sufletul la gură cel mai important eveniment din sportul de peste ocean.

”În această duminică de Super Bowl, transmit cele mai bune urări sportivilor și antrenorilor echipelor New England Patriots și Seattle Seahawks, care intră pe teren, precum și milioanelor de americani din întreaga țară care se adună pentru a urmări confruntarea dintre aceste două echipe legendare pe una dintre cele mai grandioase și emblematice scene din întregul sport.

În timp ce țara noastră marchează cu mândrie 250 de ani glorioși de independență americană, meciul din această seară capătă o semnificație specială. În multe privințe, povestea celui mai popular sport al Americii reflectă propriul nostru parcurs național. Pe măsură ce națiunea s-a industrializat la începutul secolului al XX-lea, fotbalul a apărut în comunitățile muncitorești și a reflectat aceleași valori de perseverență, tenacitate și disciplină care au definit muncitorul american. Pe măsură ce economia țării s-a extins, jocul a crescut odată cu prosperitatea națiunii. Iar pe măsură ce progresele tehnologice au conectat americanii de la un țărm la altul, fotbalul a pătruns în gospodăriile de pretutindeni, transformând duminicile în tradiții împărtășite de-a lungul generațiilor.

Înainte de lovitura de început din această seară, în timpul intonării Imnului Național, ne amintim de patrioții care au asigurat independența noastră acum 250 de ani prin curaj, sacrificiu și o credință neclintită în cauza libertății. Ne oprim pentru a onora bărbații și femeile curajoase din Forțele Armate ale Statelor Unite, care duc mai departe această moștenire, apărând și păstrând modul nostru de viață de-a lungul istoriei și în viitor. Serviciul lor face posibile libertățile pe care le prețuim, inclusiv privilegiul de a ne aduna cu familia și prietenii într-o seară de duminică pentru a urmări fotbal și binecuvântarea de a trăi în cea mai puternică și mai liberă națiune pe care lumea a cunoscut-o vreodată.

Meciul din această seară este mai mult decât un simplu campionat, este o tradiție profund americană, care reflectă pasiunea și perseverența distincte ale țării noastre. Pe teren, jucătorii și antrenorii aduc ani de muncă asiduă, pregătire și angajament în cea mai importantă seară a fotbalului. În întreaga țară, milioane de fani se reunesc pentru a-și susține echipele și pentru a împărtăși un moment de istorie. Astăzi, fiecare american este un fan al fotbalului.

Melania și cu mine felicităm ambele echipe pentru calificarea în Super Bowl LX și le urăm mult succes în competiția pentru emblematicul Trofeu Vince Lombardi al Ligii Naționale de Fotbal. Fie ca meciul din această seară să reflecte ce este mai bun în fotbal și triumful durabil al spiritului american și fie ca cea mai bună echipă să câștige”, a fost mesajul transmis de Donald și Melania Trump.