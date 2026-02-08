Alex Mățan a avut o prestație solidă în Superliga Greciei și a contribuit decisiv la victoria obținută de Panetolikos, scor 4-1, pe terenul celor de la AEL Larissa.

Panetolikos a început perfect partida, Badji deschizând scorul chiar în minutul 2. Gazdele au egalat prin Garate, în minutul 31, însă echipa lui Mățan a accelerat pe finalul primei reprize și a intrat la pauză cu avantaj pe tabelă.

Pasă de gol pentru Alex Mățan în Grecia! Ce notă a primit

În minutul 45+4, Alex Mățan a oferit o pasă decisivă pentru Farley Rosa, care a finalizat fără emoții și a dus scorul la 3-1 pentru Panetolikos. În repriza a doua, Smyrlis a stabilit rezultatul final, 4-1, în minutul 74.

Pentru evoluția sa, Alex Mățan a primit nota 7 din partea SofaScore, una dintre cele mai bune note ale partidei.

Doar Badji (8,6), Farley Rosa (8) și Andreas Bouchalakis (7,6) au fost evaluați mai bine.

Pentru Panetolikos urmează duelul cu Asteras Tripolis, programat pe 14 februarie, de la ora 17:00, în Superliga Greciei.

O săptămână mai târziu, echipa lui Alex Mățan va avea un test extrem de dificil, în deplasare, pe terenul lui Olympiacos.