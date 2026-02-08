A fost un meci pe care FCSB n-avea cum să nu-l câștige. Mai multe întâmplări dinaintea jocului și câteva din timpul acestuia nu puteau duce decât la un astfel de deznodământ:

1. Oțelul s-a deplasat duminică la Botoșani cu autocarul, vreo 6 ore, luni a disputat acolo un meci greu, fiind solicitată la maxim de Mailat și Compania. Marți a plecat la Craiova, vreo 11 ore, tot cu autocarul! Joi a evoluat în Bănie, alt meci cu un efort fizic considerabil. Vineri s-a întors la Galați, alte 6 ore pe drum, iar azi (duminică) a întâlnit FCSB, o echipă disperată să ia toate punctele.

2. Oțelul și-a lăsat să plece golgheterul în această iarnă, pe Paulinho (7 goluri și un assist în 20 de partide), pentru ca FCSB s-o slăbească și mai tare cu puțin înaintea meciului direct, cumpărând unul dintre cei mai buni jucători ai gălățenilor, pe Joao Paulo.

3. Paul Iacob, integralist în 15 din ultimele 16 dueluri oficiale ale dunărenilor, adică unul dintre cei mai constanți jucători, ia al patrulea „galben” la Craiova și e suspendat contra FCSB-ului.

4. În minutul 31, Lameira cedează ușor la mijlocul terenului, Dur-Bozoancă iese aiurea și Bîrligea face 1-0. Două erori mari ale jucătorilor de la Oțelul.

5. În minutul 43, același Dur-Bozoancă sare cu mâinile ridicate mai jos decât Bîrligea cu capul și se face 2-1 pentru FCSB. A doua greșeală mare a portarului gălățenilor.

6. Alhassan intră violent, cu mâna în gâtul unui adversar, aproape de arbitrul Bîrsan, dar acesta îl iartă, neacordându-i cartonaș galben. În minutul 45+4, mijlocașul primește un cartonaș, care ar fi fost al doilea.

7. În minutul 54, Zivulic rezolvă meciul cu o talpă pe gamba lui Bîrligea și este eliminat după intervenția VAR. De aici, Oțelul nu mai contează, iar FCSB zburdă pe teren.

Așadar, nu se poate spune că a fost blat, dar prea s-au aliniat toate planetele în favoarea campioanei, care, cu jucători experimentați și în pericol să nu intre în play-off, a profitat și a câștigat.

În afară de cele de mai sus, l-am văzut și pe Bîrligea extraordinar de montat, foarte determinat, de neoprit în prima repriză. A lăsat lamentările și nervii inutili și a vrut să demonstreze că este unul dintre cei mai buni fotbaliști din România. Și a arătat. Plus Tănase, care și-a confirmat clasa cu cele trei pase decisive și cu golul marcat. Și, dacă-l mai punem și pe Olaru la socoteală, cu gol marcat și având și el o atitudine mai pro-fotbal decât de obicei, avem și explicațiile dinspre FCSB ale acestei victorii categorice.

În acest moment, aflată la numai două puncte de locurile 5 și 6, FCSB are șanse mari să intre în play-off, dar urmează un meci cu o încărcătură imensă, pe terenul liderului, unde echipa lui Charalambous nu-și permite să piardă.