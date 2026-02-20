România va înfrunta pe 26 martie Turcia, iar, în cazul fericit în care tricolorii vor obține victoria, vor lupta pentru un loc la Mondial cu câștigătoarea partidei dintre Kosovo și Slovacia.

Turcii i-au descris pe Hagi și Stoichiță, principalii candidați să stea pe banca României la baraj

Selecționerul Mircea Lucescu s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme de sănătate, iar, în ultimele luni, a fost mai mult internat în clinicile de specialitate, în speranța că va reuși să fie în formă maximă în luna martie.

Se pare că medicii i-au recomandat lui ”Il Luce” să se retragă din activitatea de antrenor, însă, cel puțin deocamdată, nimic nu este confirmat, chiar dacă Răzvan Burleanu, președintele FRF, anunța că o decizie va fi luată până astăzi, 20 februarie.

Turcii au vorbit despre situația de pe banca tehnică a României și au scris despre principalele opțiuni pe care România le are la baraj.

În primul rând, turcii l-au nominalizat pe Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF, însă au subliniat că principala variantă pentru banca tricolorilor o reprezintă Gică Hagi, antrenorul despre care se vehiculează că va prelua naționala. Dacă despre Stoichiță, jurnaliștii din Turcia au remarcat că acesta este la curent cu tot ce ține de echipa națională, în privința lui Hagi aceștia au subliniat că ”Regele” se bucură de susținerea fanilor și a vocilor importante din fotbalul românesc.

”Dacă Mircea Lucescu nu va putea continua, două nume ies în evidență ca posibili înlocuitori.

Unul dintre ele este Mihai Stoichiță, care este director tehnic FRF din 2017 și este foarte bine familiarizat cu structura administrativă. În vârstă de 71 de ani, Stoichiță a antrenat ultima dată Petrolul în sezonul 2015/16.

Un alt candidat puternic este Gheorghe Hagi, o legendă a fotbalului românesc și a lui Galatasaray. În vârstă de 61 de ani, Hagi este considerat una dintre cele mai serioase alternative pentru echipa națională datorită experienței sale ca antrenor și a susținerii publice. Hagi și-a părăsit funcția de antrenor la Farul în 2025”, au scris cei de la mackolik.com.