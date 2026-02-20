Universitatea Craiova joacă duminică, de la ora 20:00, pe terenul celor de la Unirea Slobozia. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Prezent la conferința de presă, antrenorul Filipe Coelho a fost întrebat direct despre lupta la titlu, iar răspunsul său a venit fără ezitare.

Tehnicianul portughez a explicat că nu își face planuri pe termen lung și preferă să se concentreze doar la următorul joc.

Filipe Coelho: „Sunt multe echipe care pot câștiga titlul”

„Eu nu mă gândesc la câștigarea titlului. Am spus-o mereu, iau fiecare meci în parte. Sunt prea multe meciuri și nu e cea mai bună idee să te gândești la titlu de pe acum. Sunt multe echipe care pot câștiga titlul, nu doar Universitatea Craiova. Așa că eu nu îmi pierd timpul gândindu-mă la câștigarea titlului, ci la meciul următor”, a spus Coelho.

În acest moment, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 53 de puncte. Pe locul secund se află Dinamo București, cu 52 de puncte, în timp ce podiumul este completat de Rapid București, cu 49 de puncte. În zona de play-off se mai află U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș Pitești.

După duelul cu Unirea Slobozia, oltenii vor juca împotriva celor de la Metaloglobus București, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15:00, în etapa a 29-a, penultima din sezonul regulat.