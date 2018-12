Ce s-a intamplat cu Ghita si Morosanu dupa ce au acceptat sa se bata. Florian Ceafalau, despre meciul anului 2019

Morosanu si Ghita vor sa se bata in 2019.

E clar, Ghita si Morosanu au acceptat sa se bata in 2019. Celebrul hastag #orasidata ramane insa nerezolvat. Dupa cateva saptamani bune in care cei doi au ridicat interesul asupra meciului la cote foarte inalte, atat Ghita cat si Morosanu au intrat in ... vacanta!

Mai mult, planurile pentru prima parte a lui 2019 nu arata deloc promitator pentru noi, cei care asteptam cu sufletul la gura aceasta confruntare. Ghita are meci cu Vondracek iar Morosanu va fi prezent la o noua emisiune TV, dupa care va avea nevoie, bineinteles, de cateva luni de pregatire, asa ca in cel mai optimist scenariu meciul va avea loc in a doua treime a anului.

O alta problema o reprezinta promotia in care cei doi vor lupta. #orasidata sunt anuntate degeaba daca nu are cine sa organizeze meciul. Ghita nu vrea in Dynamite, Morosanu nu vrea in Colosseum, amandoi vor in GLORY.

Putin probabil. Sunt sanse minime ca GLORY sa vina sa faca o gala in Romania. Politica GLORY este concentrata spre piata din USA, dar un meci intre Ghita si Morosanu intr-o gala din America ar avea un impact scazut asupra publicului din Romania, meciul urmand a avea loc undeva in jur de 3-5 dimineata.

Singura varianta buna pentru toata lumea este ca meciul sa aiba loc in Superkombat, circuitul care i-a lansat pe amandoi, si care, de un an de zile, a disparut din prim plan. Cezar Gheorghe poate fi oricand "la centru", unul dintre cei mai buni arbitri de kickbox din lume, cu o experienta enorma si cu multe situatii dificile rezolvate excelent, iar arbitri judecatori... de asta nu avem oricum nevoie, asa ne-a promis Ghita, nu?

Asteptam asadar startul de an si speram ca cei doi sa gaseasca o varianta sa faca meciul. Pe noi, fanii sportului, ne intereseaza putin spre deloc detaliile, vrem sa vedem meciul. Cum spune celebrul proverb romanesc, ca tot am sarbatorit centenarul acum cateva saptamani, "bateti fierul cat e cald".

Autor: Florian Ceafalau