George Pușcaș mai are de așteptat. Anunțul făcut de Dinamo în cazul atacantului

George Pușcaș mai are de așteptat. Anunțul făcut de Dinamo în cazul atacantului
George Pușcaș (29 de ani) a bătut palma cu Dinamo și este așteptat în București pentru a semna cu echipa lui Zeljko Kopic.

După aproape 7 luni fără angajament, în urma despărțirii de Bodrumspor, George Pușcaș a acceptat în cele din urmă oferta lui Dinamo. Atacantul va încasa un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro și e așteptat luni să semneze contractul.

George Pușcaș se recuperează în Dubai înainte de a semna cu Dinamo

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că George Pușcaș se află în prezent în Dubai, unde urmează un program de recuperare. Atacantul cu 46 de meciuri la naționala României va avea ulterior nevoie de o perioadă de acomodare.

Pușcaș va semna un contract pe un sezon și jumătate și este de așteptat ca forma sa fizică să fie optimă începând din stagiunea următoare, chiar dacă Zeljko Kopic îl va avea la dispoziție și în play-off.

"Pușcaș e în contact direct cu partea noastră medicală. Schimbăm detalii despre cum se pregătește individual. Îl așteptăm de săptămâna viitoare să se alăture. Trebuie să vedem cum trecem peste această problemă pe care a avut-o și cât de repede ne poate ajuta.

El e în Dubai acum. Termină o perioadă de recuperare individuală. Duminică sau luni dimineață va fi în București. El a ieșit și la alergări, avem parametrii și încercăm să fim cât mai pregătiți pentru când va veni aici.

Cel mai important e ca Pușcaș să ajute Dinamo. Noi o să lucrăm să fie cât mai repede, dar important e ca el să ajungă în acest campionat și să ne ajute.

Transferul lui Pușcaș e o miză pe un termen mai lung. Ne dorim să avem și după acest final de sezon un parcurs cât mai bun și să încercăm să atingem performanțe mai mari", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Pușcaș a marcat 11 goluri în sezonul trecut, dar ultimul său meci oficial a fost pe 1 iunie

În sezonul trecut, George Pușcaș a evoluat în prima ligă turcă, la Bodrumspor, acolo unde a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Echipa fotbalistului român a retrogradat la finalul stagiunii.

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie 2025, un 0-4 contra lui Beșiktaș.

Atacantul are 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa. A mai evoluat și în Championship, la Reading, formație care plătea 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2019.

