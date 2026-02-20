Alexandru Cicâldău s-a accidentat și nu va putea evolua în partida programată duminică, de la ora 20:00.

Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, în conferința de presă premergătoare meciului.

Tehnicianul a confirmat că mijlocașul se află sub supravegherea staff-ului medical și nu va fi disponibil.

Filipe Coelho a făcut anunțul despre Cicâldău: „Este OUT”

„Ce știm este că Cicâldău este out. Nu va juca următorul meci, este accidentat, se află alături de departamentul medical. Nu va putea juca în următorul meci. Legat de ceilalți, vom vedea când se apropie meciul, pentru că mai avem antrenamente”, a declarat Coelho.

Cicâldău are un sezon solid, cu șapte goluri marcate în toate competițiile și cinci pase decisive în campionat. 2,5 milioane de euro este cota de piață a fundașului.

Universitatea Craiova va face deplasarea la Unirea Slobozia duminică, 22 februarie, nu mai de vreme de ora 20:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.