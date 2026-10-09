Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover

Timișoara ocupă un loc important pe harta culturismului și fitnessului din România. Capitala Banatului poate fi considerată chiar un fief al performanței în domeniu. Narcisa Martin (28 de ani), Diana Sima (32) și Maia Schinteie (13) sunt trei dintre campioanele de pe malul Begăi. Disciplina lor îmbină forța și feminitatea. Narcisa Martin, Diana Sima, Maia Schinteie, în dialog cu Sport.ro Diana și Maia sunt două dintre cele mai bune eleve ale Narcisei, multiplă campioană națională, vicecampioană mondială și campioană europeană, deținătoare a titlului de „Maestru Emerit al Sportului în Culturism și Fitness”. Sport.ro a discutat cu cele trei sportive și a pătruns în lumea lor pentru a le afla o parte din poveste și pentru a vedea cum se antrenează. În următoarele rânduri, vă prezentăm trei interviuri cu trei sportive de care România se poate mândri oricând. Ușor emoționată, dar cu un control remarcabil, Diana Sima nu a avut probleme să se deschidă în fața pasionaților de sport. „Dia” poate fi considerată un exemplu pentru noi toți. A devenit „Campioană Națională Absolută” în 2024, deși lucrează ca manager într-o multinațională din domeniul IT, de la 9:00 la 18:00. Pe lângă organizare, succesul Dianei a fost posibil și datorită faptului că nu a ascultat opiniile celor care pretind că „știu” cum „trebuie” să arate o femeie.

Diana Sima

Diana Sima: „Fiecare pas mic contează și acei pași, în final, te duc la rezultatul dorit” Cât de mulțumită ești de rezultatele pe care le-ai avut până acum în 2026 și ce urmează pentru tine?

Sunt mai mult decât mulțumită de rezultatele pe care le-am avut deja. Sub îndrumarea Narcisei am reușit să îmi depășesc așteptările. Urmează, împreună cu ea, să continui să îmi depășesc așteptările și standardul la care am ajuns în momentul de față, adică să ridic bara, cum ar veni. Ce te motivează să faci performanță?

Mă motivează disciplina la care am ajuns. Mă motivează când mă uit în oglindă. Mă motivează că am o structură a zilei și, cumva, îmi ia din stresul zilnic de a mă gândi la ce trebuie să mănânc astăzi, ce ar trebui să fac astăzi. Deja am totul planificat, știu exact ce ar trebui să fac și având deja anumite rezultate știu deja că acesta este drumul pe care trebuie să îl parcurg pas cu pas. Fiecare pas mic contează și acei pași, în final, te duc la rezultatul dorit. Care sunt marile provocări prin care trebuie să treacă o femeie pentru a avea succes în lumea culturismului și a fitnessului?

Cred că una dintre cele mai mari provocări pentru o femeie în acest sport este relația cu propriul corp și cu imaginea pe care societatea o are despre cum „ar trebui” să arate o femeie. În culturism înveți să privești corpul diferit: nu doar estetic, ci ca pe rezultatul unui proces de construcție, disciplină și performanță. În același timp, trebuie să înțelegi că forma de concurs este una temporară și că nu poți și nu trebuie să arăți așa tot timpul. Pentru mine, ca femeie, provocarea este și să păstrez un echilibru între dezvoltarea musculară cerută de categoria Bodyfitness și feminitatea pe care vreau să o exprim pe scenă.

Diana Sima: „Este important să rămâi fidelă visului tău, chiar și atunci când ceilalți nu îl înțeleg” Cum poți să reușești asta?

Într-un sport în care corpul tău este permanent expus, analizat și judecat, trebuie să înveți și să nu lași fiecare părere din exterior să îți schimbe direcția. Dacă am pleca capul la tot ce spune lumea despre cum ar trebui să arătăm, ce ar trebui să facem sau până unde ar trebui să îndrăznim să mergem, probabil că multe dintre noi nu ne-am mai atinge niciodată obiectivele. Este important să îți cunoști valoarea, să ai încredere în munca ta și să rămâi fidelă visului tău, chiar și atunci când ceilalți nu îl înțeleg. Povestește-ne puțin despre relația pe care o ai cu Narcisa! Cum v-ați cunoscut și cât de mult te ajută să fii antrenată de ea?

Noi ne-am cunoscut...nici nu mai știu exact anul, ea știe cu siguranță, pentru că e anul în care a venit ea din Iași în Timișoara. A venit la Smart Fit și ne-am cunoscut acolo. Eu, la acea vreme, lucram la recepție la Smart Fit, și, între timp, eu m-am mutat la un alt Smart Fit, ea a rămas la celălalt, unde a venit ea inițial. Nu v-a încurcat mutarea ta?

Am pierdut cumva legătura, dar, înainte să plec eu, i-am spus că în viața asta îmi doresc să concurez și eu; să văd și eu ce înseamnă lucrul ăsta. Noi am devenit prietene între timp. A fost o prietenie în care nu trebuia să vorbești neapărat ca să o menții. Era acolo cumva. Ne-am regăsit la actualul Smart Fit, aflat în Timișoara pe Cetății, unde ne antrenăm împreună. Ea este antrenoarea mea de când a venit, de trei ani. I-am spus că acum e momentul, trebuie să începem. Suntem și prietene. Ce contează mai mult în fitness: munca în sală sau alimentația?

Contează ambele, dar cel mai mult alimentația. Descrie-te puțin ca persoană. Ce calități te-au ajutat să devii campioană?

Calitățile care m-au ajutat să devin campioană sunt cele la care se gândește toată lumea deja probabil. Sunt o persoană organizată, îmi place să fie totul organizat. Mă țin de ceea ce spun, ceea ce mă face o persoană pe care te poți baza. Nu știu să îți zic așa rapid niște calități, la foc automat, cred că acestea sunt cele mai importante până la urmă: să fii organizat și să fii o persoană de încredere. Consideri că ai anumite defecte la care a trebuit să lucrezi pentru a face performanță?

Da, cu siguranță! Și încă lucrez la ele, pentru că nu dispar peste noapte, din păcate, dar, la fel, cu pași mici se pot îmbunătăți. Absolut orice se poate îmbunătăți.

Performanță și în corporație, și în sala de sport În afară de fitness, mai ai și alte pasiuni? Cum îți petreci timpul liber în afara antrenamentelor?

Timpul liber îl petrec de obicei ori acasă, ori tot la sală, dar la clase, cu Narcisa, cu celelalte fete din echipă. Poate mai ieșim câteodată, dar în pregătire destul de rar. Eu cum și lucrez cu un program de la 9:00 la 18:00 și după aceea vin la sală, nu îmi mai rămâne timp și pentru alte activități, dar cam astea ar fi. Îmi fac timp și pentru citit când fac cardio și citesc câteva pagini dintr-o carte. Ce muncești și cum te descurci cu programul alimentar, în condițiile în care ai un job normal, pe lângă munca unei sportive de performanță?

Lucrez într-o corporație, într-o multinațională. Sunt șef de proiect, manager, dar pe partea aceasta de IT. Eu ca să fiu cu pregătirea la zi îmi fac mesele de dinainte. Bineînțeles, trebuie să merg la birou și la birou nu am să pot mânca ce se comandă din oraș și îmi iau caserolele cu mine. Am toate mesele pregătite, toate cântărite. Numai bine mi le pot încălzi la microunde și așa știu că e totul 100% conform planului. Nu îți comanzi niciodată mâncare, nici când mai ai mai mult timp până la competiții?

Foarte rar, dacă nu sunt în pregătire competițională, dar obișnuindu-mă din pregătirea pentru concurs îmi e ușor să îmi pregătesc anumite mese și să le iau cu mine. Consider că este și mai sănătos, și mai economic, un subiect cât mai des pe buzele tuturor, cum să economisești cât mai mult. Mă plimb destul de mult cu caserolele, pentru că înainte de muncă vin la sală să mă antrenez. Apoi îmi încep ziua cu restul taskurilor pe care le am.

Ai un model în ceea ce faci, un idol care te inspiră?Bineînțeles că am. O am pe Narcisa, care este antrenoarea mea și prietena mea. Eu concurând acum la altă categorie, și anume Bodyfitness, acolo sunt alte cerințe și am mai multe modele de pe internet. Bineînțeles, sunt cele care câștigă, ca pentru oricine, dar mă uit cu drag la multe concurente pe care le văd în online și le apreciez pentru munca pe care o depun. Fiind și eu în acest proces, știu că este foarte greu. Care este cel mai important principiu după care te ghidezi în viață și în sport?Nu m-am gândit neapărat la lucrul acesta. Aș putea spune că trebuie să muncești ca să îți susții visurile și orice ar fi în lumea asta să continui să te lupți pentru visul tău. Palmaresul Dianei Sima 2024 Campioană Națională și Campioana Națională Absolută Seniori Bodyfitness

⁠2025 Vicecampioană Națională Seniori Bodyfitness

⁠2025 Vicecampioană IFBB Romanian Grand Prix Seniori Bodyfitness

⁠2025 Vicecampioană IFBB Diamond Cup Budapest Seniori Bodyfitness

⁠2025 Vicecampioană Dracula Fitness Show Seniori Bodyfitness

⁠2026 Vicecampioană Națională Seniori Bodyfitness Maia Schinteie, fostă gimnastă și campioană la fitness La doar 13 ani, Maia Schinteie are o poveste de viață foarte interesantă. A trebuit să se lase de gimnastică, după 10 ani de muncă, din cauza unei accidentări la genunchiul stâng. O asemenea cumpănă ar putea fi greu de depășit pentru mulți oameni, însă Maia nu a stat foarte mult timp pe gânduri. La scurt timp după momentul regretabil, a fost remarcată de Narcisa, iar în 2026 a devenit „Campioană Națională – Artistic Fitness Cadeți”. Maia nu este doar o sportivă excelentă la o vârstă fragedă. Este și o fată studioasă, care visează să ajungă medic chirurg cardiovascular și se descurcă excelent atât în sala de forță, cât și la școală.

Cum te simți să ai o copilărie marcată de sport? Simți că faci anumite sacrificii sau ești atât de pasionată încât doar te bucuri de ce trăiești?

Mă bucur de ceea ce trăiesc, pentru că, atunci când mă uit la toți copiii, mă simt bine să știu că eu sunt diferită. Mă simt specială. Reușești să te descurci în paralel cu școala și sportul?

Eu le amestec să spun așa. După școală îmi fac ce apuc din teme, apoi vin la antrenament. După aceea continui cu temele. E un pic dificil și avem și mult de scris, mai ales acum că sunt în clasa a șaptea, dar mă descurc. Deja la 13 ani te poți lăuda cu titlul de campioană națională la fitness, categoria pentru copii. Până unde crezi că poți să ajungi ca sportivă?

Eu îmi doresc să ajung și la Mondiale, numai că este mult, mult de lucru. Mă bucur însă și cu titlul de campioană națională, știind însă că este primul meu an în care practic acest sport. Ești convinsă deja că sportul este domeniul în care vrei să îți faci cariera sau mai ai și alte planuri?

Mie îmi place foarte mult și sportul, și vreau să continui cât mai mult cu el. Eu de mică îmi doresc să devin medic chirurg cardiovascular. Mi-ar plăcea să operez pe inimă. Cum am spus, îmi doresc să continui cu sportul.

Maia Schinteie a trecut cu brio peste o accidentare gravă De ce ai renunțat la gimnastică?

La gimnastică după 10 ani m-am accidentat la genunchiul stâng și am stat jumătate de an în pauză. După aceea mi-a fost foarte greu să mă recuperez. 10 ani de gimnastică s-au dus foarte repede. Venind la recuperare, am descoperit-o pe Narcisa. De atunci a început totul, nu?

Da, ea m-a văzut atunci, m-a luat să vorbim, m-a întrebat dacă vreau și eu să particip. I-am spus că da, de ce nu, până la urmă trebuia să fac ceva, nu să stau toată ziua. Cât de mult te ajută să fii antrenată de Narcisa?

Mă ajută foarte mult, pentru că mă încurajează. Mă ajută foarte mult! Crezi că te-au ajutat cei 10 ani de gimnastică să devii campioană la fitness? Dacă da, poți să ne spui și cum?

Da, m-au ajutat, deoarece am fost deja obișnuită cu emoțiile. Știu cât de cât cum să le controlez. Eu acum am și partea artistică. M-a ajutat gimnastica la multe dintre elementele pe care le fac și acum. Am venit cu o bază și încerc doar să adaug și să scot ce trebuie pentru acest sport.

Cum te-ai caracteriza tu ca persoană? Mă refer la principalele calități și, dacă e cazul, și la defecte?

Eu sunt o fată foarte deschisă și îmi place foarte mult să cunosc oameni, să vorbesc cu toată lumea. Bineînțeles că am și defecte, cum le are toată lumea. Eu sunt foarte emotivă. Uneori mă sperii de lucruri noi, dar mă obișnuiesc foarte repede. Ce alte pasiuni mai ai în afară de sport?

Medicina, cum am spus. În timpul liber îmi place să citesc din cărți despre corpul uman. Îmi place foarte mult să mă uit la filme, seriale, documentare. Chiar uneori îmi place să învăț suplimentar pentru anumite materii.

Ai un idol în sport?

Cum a spus și Dia, în primul rând este Narcisa, deoarece fiind și nouă în acest sport nu cunosc multă lume. Și văzând-o pe Narcisa prima, cum să zic, m-a atras către acest sport prin multe lucruri. Și cum se ține de sport, cum nu se dă bătută. Dorești să le transmiți un mesaj copiilor care fac sport de performanță de la vârstă fragedă ca și tine?

Da, să se țină de sport și, chiar dacă e greu, să nu se dea bătuți! Pentru că, la un moment dat, vor avea rezultate foarte bune, dacă nu le-au obținut încă. Narcisa Martin este o sportivă care nu mai are nevoie de nicio prezentare. În luna martie, Sport.ro a publicat un interviu cu marea campioană din perspectiva performanțelor ei individuale în culturism și fitness. Astăzi a venit momentul să o cunoaștem mai bine pe antrenoarea Narcisa, fără să ignorăm faptul că încă este în activitate și își poate îmbunătăți palmaresul impresionant la Campionatul Mondial de la Santa Susanna (29 octombrie – 2 noiembrie 2026). În același timp, în spatele oricărei performanțe stă un om pe măsură. Narcisa Martin, mândră de elevele sale

O să începem să discutăm mai întâi despre tine ca antrenoare. Tu cunoscându-le cel mai bine, cum le-ai caracteriza ca sportive pe Diana și Maia?

O să încep cu Diana. Este o persoană foarte severă cu ea aș zice, ceea ce întâlnesc foarte rar la oameni. Este ceva foarte important de găsit la un sportiv de performanță, pentru că de multe ori în loc să aibă nevoie de motivare din partea mea, are nevoie să îi amintesc să se relaxeze. În sportul de performanță contează recuperarea la fel de mult precum munca și antrenamentul. Diana este foarte disciplinată, foarte perseverentă și întotdeauna își dorește din ce în ce mai mult de la ea. Și Maia?

Cu Maia mă cunosc de mai puțin timp, dar este o persoană deosebită. Am reușit în șase luni de zile, la prima pregătire competițională cu ea, să observ pentru vârsta ei cât de serioasă și responsabilă este. Absolut orice i-am spus să facă a tratat cu maximă seriozitate. Componenta psihologică din spatele culturismului și a fitnessului Elevele tale, în general, îți cer sfaturi și despre anumite momente mai delicate din punct de vedere uman sau psihologic sau purtați discuții doar despre sport și nutriție?

Sub nicio formă nu este doar despre sport și nutriție. Cum spunea Diana, că suntem prietene, consider că sunt prietenă cu toate sportivele mele, tocmai pentru că în acest sport există o componentă psihologică foarte importantă, mai ales la fete când se află într-un deficit caloric foarte drastic. Apar momente sensibile din viața personală, poate uneori și din cea romantică, și atunci ne destăinuim una celeilalte. Eu știu să le ascult și să le încurajez în cele mai grele momente. Ce înseamnă concret deficit foarte drastic? Consum zilnic de 1.000 de calorii?

Deja 1.000 de calorii este foarte drastic. Ca antrenor, pentru femeile care nu fac sport de performanță, eu nu recomand 1.000 de calorii. 1.000 de calorii pentru o femeie nu este ceva sănătos! În funcție de vârstă, necesarul energetic, cât efort fizic depune persoana, se poate calcula un necesar caloric. Cu siguranță trebuie mai mult de 1.000 de calorii pe zi pentru a te simți bine. De aceea zic că un deficit caloric drastic poate să ajungă la 1.000 de calorii, unde mai adăugăm și efortul fizic foarte ridicat, nu doar mergi la școală sau serviciu și te întorci acasă. Pe lângă activitățile zilnice mergi și la antrenament, unde ai două ore de ridicat greutăți, plus o oră de antrenament cardio.

Narcisa Martin

Poți să dai și un exemplu de situație complicată din punct de vedere psihologic? Cu ce vă confruntați cel mai frecvent?

Cred că de cele mai multe ori ne confruntăm cu manifestarea noastră în contextul foamei. Atunci când ești foarte obosit, foarte înfometat. Un om normal se duce la frigider și își satisface nevoia de a mânca, însă noi nu avem această libertate. Așa că fetele mă sună la orice oră din zi, chiar și seara târziu, pentru a-mi spune dacă au o slăbiciune, o scăpare și eu le încurajez că pot trece peste ea. Antrenoarea Narcisa Martin versus sportiva Narcisa Martin Ce valori încerci să le insufli sportivelor tale dintre cele care ți-au adus succesul?

În ultima perioadă m-am focusat foarte mult pe diplomație atât personal, cât și pentru sportive. Mi se pare foarte importantă în calitate de sportiv și mai ales dacă îți dorești să ajungi la nivel internațional. Deja ne referim la faptul că nu mai ești un simplu cetățean și reprezinți țara ta în străinătate. Mi se pare foarte important să mergi în diferite țări cu multă diplomație, mult respect, și să ai un limbaj tot timpul adecvat, la fel și ținuta. E important să fii tot timpul foarte atent și la ceea ce postezi în online și așa mai departe. Sunt diferențe între antrenoarea Narcisa Martin și sportiva Narcisa Martin? Ești mai dură sau mai indulgentă cu elevele tale decât cu tine?

Cred că depinde de persoana cu care lucrez. Mă consider destul de maleabilă. Unele persoane au nevoie de mai multă exigență, altele de mai multă înțelegere. Cumva consider că sunt mai dură cu sportivii în general decât cu mine. De aceea am nevoie de soțul meu să intervină cu exigența asupra mea în unele momente.

O nuntă specială: Narcisa s-a căsătorit cu Cristian Martin! Nu pot să nu îți urez „casă de piatră”! Am văzut la noi, la PRO TV, că ai avut un meniu special pentru sportivi la nuntă, unul vizibil mai sănătos. Câte calorii a avut meniul în total și ce diferențe sunt față de mâncarea de la o nuntă obișnuită?

Meniul a avut 1.500 de calorii. Întreg meniul a avut 160 de grame de proteină, 100 de grame de carbohidrați și 50 de grame de grăsimi. Diferența principală a fost modul de preparare a alimentelor. Până la urmă, pe planetă avem un număr finit de alimente prime, doar că dintr-o dietă sănătoasă scoatem cantitatea mare de ulei și prepararea în tigaie, prăjeala. Preparatele din meniul de dietă au fost pregătite la aburi, la cuptor. Au existat foarte multe crudități. Cum au reacționat invitații?

Chiar foarte mulți invitați la nuntă, după ce au văzut pe masă în ce a constat meniul de dietă, ar fi vrut și ei în loc de meniul clasic să aibă pieptul de pui cu cartofi, pește cu orez. Până la urmă au fost tot mese foarte gustoase, dar care te fac să te simți mult mai bine în seara nunții. Nu a mai picat nimic greu la stomac și toată lumea s-a putut distra cu ușurință. Ați avut deci un meniu pentru sportivi și unul tradițional. Ați avut invitați care și-au dorit meniul de sportivi, chiar dacă duc o viață în afara performanței?

Am avut patru persoane care știau de la mine dinainte că vor avea și acest meniu de dietă și au optat pentru el. S-au bucurat foarte mult că au făcut această alegere. Având în vedere că a apărut la TV și în online această știre, am observat o mișcare foarte pozitivă în rândul comentariilor de pe internet. Mă bucur că am putut să încurajăm pentru a mânca sănătos. Toată lumea a avut o reacție pozitivă. Meniul vostru special a avut 1.500 de calorii. Un meniu obișnuit cât are?

Poate să depășească și 4.000 de calorii, având în vedere grăsimile folosite în preparare și numărul de feluri de mâncare. Noi am avut doar trei feluri de mâncare și câteva deserturi fără zahăr.

Campionatul European, o dezamăgire și o lecție pentru Narcisa Ai în spate o carieră de succes. La Europene lucrurile nu au mers așa cum ți-ai dorit. Tu fiind obișnuită să câștigi sau să fii pe podium, cum ai reușit să traversezi momentul?

Prima zi după Campionatul European 2026 a fost, într-adevăr, una foarte dificilă emoțional pentru mine. Inițial nu am vrut să ies din camera de hotel din cauza dezamăgirii, însă cu ajutorul soțului am ieșit să vizităm Barcelona și mi-a prins foarte bine, pentru că am putut să mă detașez. Am avut câteva conversații cu el despre ce s-a întâmplat și mi-am dat seama că, deși sunt obișnuită cu podiumul și întotdeauna să câștig o medalie, această experiență trebuie să o tratez ca pe o lecție și să văd ce am învățat de aici pentru a deveni mai bună. Consider că trebuia să vin mai striată cu câteva kilograme în minus, lucru pe care îl voi face pentru Campionatul Mondial. Te-ai răzgândit în privința participării?

M-am răzgândit, da (n.r.- râde). Asta a însemnat la nuntă să mă țin de pregătirea pentru competiție. D-aia am avut și meniul de dietă. Simți în continuare acea sete de performanță?

Cu siguranță! M-a motivat mult mai tare acest campionat. Nu am cum să îmi închei cariera cu rezultatul de la europene de anul acesta și îmi doresc să obțin mult mai mult.

Narcisa Martin: „Rolul meu nu se termină când se termină antrenamentul” „Ca antrenoare, încerc să le ușurez sportivelor mele cât de mult posibil tot ceea ce înseamnă o pregătire competițională. În sportul de performanță nu există doar antrenamentul pe care îl vezi în sală. Sunt foarte multe lucruri în spate: deplasări, cazare, taxe de participare, alimentație, echipamente, organizare. Toate înseamnă costuri și un stres în plus pentru sportiv. Tocmai de aceea am încercat să facem mai mult decât partea strictă de antrenorat. Prin clubul nostru, ACS Martin Sports Timișoara, am depus un proiect în cadrul programului „Orașul în mișcare 2026” și am reușit să obținem finanțare nerambursabilă prin Sport Club Municipal Timișoara. Pentru mine, acesta este unul dintre lucrurile care contează foarte mult ca antrenor: să încerc să creez în jurul sportivilor mei condițiile în care ei să se poată concentra cât mai mult pe ceea ce au de făcut, să se pregătească și să performeze. Dacă putem prelua prin club o parte din povara financiară și logistică a participării la competiții, atunci înseamnă că proiectul își atinge cu adevărat scopul. Diana și Maia sunt două exemple foarte diferite: una concurează la Bodyfitness la 32 de ani, cealaltă are doar 13 ani și concurează la Artistic Fitness Cadeți, dar amândouă arată câtă muncă există în spatele câtorva minute petrecute pe scenă. Iar eu vreau ca, indiferent de vârstă sau categorie, sportivii pe care îi pregătesc să simtă că au în spate o echipă și un club care încearcă să le ofere toate șansele să ajungă cât mai departe. Rolul meu nu se termină când se termină antrenamentul. Încerc să construiesc în jurul sportivilor mei toate condițiile de care au nevoie ca ei să se poată concentra pe un singur lucru: performanța”, a adăugat Narcisa Martin.

Palmaresul Narcisei Martin De 8 ori Campioană Națională: 2016 juniori, 2018 juniori și seniori, 2019 juniori, 2020 juniori și seniori, 2021 juniori și seniori

⁠De 4 ori Campioană Națională Absolută: 2016 juniori, 2019 juniori, 2020 seniori și 2021 seniori

Campioană Balcanică 2020 Juniori & Campioană Balcanică Absolută 2020 Juniori și Locul 3 Campionatul Balcanic Seniori 2020

⁠Locul 4 Campionatul Mondial Juniori 2020

Campioană Europeană Seniori 2022

⁠Locul 3 Campionatul Mondial - categoria Fit Pairs Seniori 2022

⁠Vicecampioană Europeană Seniori 2023

⁠Vicecampioană Mondială Seniori 2024

Adaugă Sport.ro ca sursă preferată Urmărește Sport.ro în Google Discover