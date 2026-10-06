La Cupa României de la Brașov, desfășurată recent, a ocupat locul 1 la categoria Down Syndrome, într-o altă premieră: a fost prima competiție națională în care sportivii cu sindrom Down au avut propria categorie.

Alexandru participă de patru ani la competițiile de Fitness Challenge organizate în cadrul FRCF, fiind antrenat de Marius Vărzaru, iar în ultima perioadă a făcut pasul și către concursurile de culturism, unde reprezintă clubul CSU ASE București.

Categoria pentru sportivii cu sindrom Down a fost introdusă la propunerea lui Gabriel Toncean, președintele Federației Române de Culturism și Fitness și director executiv al IFBB. Competiția din Spania va marca prima apariție a acestei categorii la un Campionat Mondial organizat sub egida Federației Internaționale.

Alexandru este component al lotului național al României și se află deja în cantonamentul centralizat de la Complexul Olimpic Sydney 2000, unde se pregătește pentru Mondialul programat între 29 octombrie și 2 noiembrie.

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Foto: Arhivă personală

Cristian Băltărețu, selecționerul lotului național și conducătorul secției de culturism a CSU ASE, îi face portretul tânărului sportiv: „Alexandru este unul dintre cei mai disciplinați sportivi. Nu știe să zică nu în cadrul antrenamentului. Orice sarcină pe care o primește o duce la capăt foarte bine. În competițiile de fitness-challenge, unde specificul probelor este de anduranță, el nu se odihnește nici în momentele de pauză, își ține încărcătura în mâini și nu se lasă până nu-și termină proba. E un exemplu pentru sportivii din lot, a fost primit foarte bine la lotul național. E foarte afectuos, ne îmbrățișează după fiecare probă și după fiecare reușită”.

Alexandru are și un parcurs școlar care spune multe despre ambiția lui. A absolvit în acest an Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta”, a promovat examenul de Bacalaureat, iar acum urmează cursuri postliceale de balneo-fizio-kinetoterapie.

Culturismul din tată în fiu: Matei Tigora, triplu campion la numai 18 ani

O altă poveste care merită spusă este cea a lui Matei Tigora (18 ani), sportiv al CSU ASE București și unul dintre juniorii de perspectivă ai culturismului românesc.

Pasiunea pentru acest sport vine de acasă. Tatăl său, Mihai Tigora, este creatorul și organizatorul competiției Tiger Classic și un nume cunoscut în culturismul și fitnessul românesc.

Juniorul începe să-și construiască propria carte de vizită. La Cupa Federației 2026, desfășurată la Bacău, Matei a câștigat toate cele trei categorii la care a participat: Classic Bodybuilding Junior – Open, Culturism Open 15-20 ani și Culturism - 70 kg.

A urmat Cupa României de la Brașov, unde a urcat din nou de trei ori pe podium: două medalii de aur și una de argint.

Șapte medalii pentru CSU ASE București la Cupa României

Sportivii secției de Culturism și Fitness a CSU ASE București au încheiat competiția de la Brașov cu un bilanț de șapte medalii: cinci de aur, una de argint și una de bronz.

Matei Tigora

Culturism Open 15-20 ani – locul 1

Culturism -70 kg – locul 1

Classic Bodybuilding Junior – Open – locul 2

Bogdan-Constantin Jianu

Juniori Classic Bodybuilding – locul 1

Culturism 21-23 ani, +75 kg – locul 1

Culturism 80 kg – locul 3

Alexandru Zotica