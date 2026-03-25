De exemplu, două orașe care nu au echipe în Liga 1 vor beneficia de arene moderne încă din acest an. Este vorba despre Târgoviște și Timișoara.

Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

La Târgoviște ar urma să fie gata în a doua parte a acestui an stadionul Dâmbovița Arena. Unul dintre cele mai controversate proiecte ale momentului, mai ales după ce recent a fost modernizat și stadionul "Eugen Popescu" din centrul orașului.

Dâmbovița Arena va avea peste 12.000 de locuri și a costat în jur de 85 de milioane de euro. Chindia Târgoviște evoluează în play-off-ul Ligii 2 și speră să revină în Liga 1 la finalul acestui sezon.

Până când va fi gata Dâmbovița Arena, Chindia va folosi stadionul "Eugen Popescu". Arena a fost redeschisă în 2023, după lucrări de modernizare care au costat în jur de 15 milioane de euro.