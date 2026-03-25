De exemplu, două orașe care nu au echipe în Liga 1 vor beneficia de arene moderne încă din acest an. Este vorba despre Târgoviște și Timișoara.
Dâmbovița Arena, aproape de finalizare
La Târgoviște ar urma să fie gata în a doua parte a acestui an stadionul Dâmbovița Arena. Unul dintre cele mai controversate proiecte ale momentului, mai ales după ce recent a fost modernizat și stadionul "Eugen Popescu" din centrul orașului.
Dâmbovița Arena va avea peste 12.000 de locuri și a costat în jur de 85 de milioane de euro. Chindia Târgoviște evoluează în play-off-ul Ligii 2 și speră să revină în Liga 1 la finalul acestui sezon.
Până când va fi gata Dâmbovița Arena, Chindia va folosi stadionul "Eugen Popescu". Arena a fost redeschisă în 2023, după lucrări de modernizare care au costat în jur de 15 milioane de euro.
Timișoara va avea două stadioane moderne
În Timișoara se lucrează în prezent la arena "Eroii Timișoarei", un stadion-lego care ar urma să fie inaugurat tot în acest an. Costurile proiectului se ridică la aproximativ 23 de milioane de euro, iar arena va avea o capacitate de 10.000 de locuri.
Politehnica Timișoara joacă în Liga 3 și luptă în acest sezon pentru promovarea în Liga 2. Urmează meciurile de baraj în al treilea eșalon.
În plus, tocmai a fost desemnat câștigătorul licitației pentru construirea noului stadion "Dan Păltinișanu". Acum urmează proiectarea, iar în cel mult trei ani ar trebui să fie gata noua arenă.
Stadionul "Dan Păltinișanu" va costa în jur de 140 de milioane de euro. În galeria foto de mai jos puteți vedea ambele proiecte din Timișoara.
Dâmbovița Arena și noul "Dan Păltinișanu" se ridică în baza unor proiecte gestionate de Compania Naţională de Investiţii (CNI).