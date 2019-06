Fata care vrea sa ii aduca Romaniei prima medalie la jocurile paralimpice are nevoie de ajutor! Povestea Laurei Valeanu

Laura Valeanu este prima si singura romanca ce ne-a reprezentat pana acum la Jocurile Paralimpice de Iarna, iar visul ei este sa ii aduca Romaniei prima medalie olimpica la schi alpin, la editia din 2022.

Campioana nationala la slalom urias pe cand avea 15 ani, medaliata la Campionatele Mondiale de schi alpin paralimpic si absolventa a Facultatii de Medicina din cadrul Universitatii din Munchen, Laura Valeanu este o tanara puternica, care nu a lasat accidentul din adolescenta sa o doboare. La numai 16 ani a avut un accident teribil de motocicleta: o masina a intrat in ea, iar piciorul drept nu i-a mai putut fi salvat. A urmat o perioada dificila, cu mult timp petrecut in spital si multe operatii. Familia si prietenii sunt cei care au ajutat-o sa treaca peste aceasta perioada grea.

"Accidentul nu m-a facut sa vad viata cu alti ochi si nici nu m-a schimbat din niciun punct de vedere. Intr-adevar am stat aproape o luna de zile in spitale, perioada in care s-au incercat diferite modalitati de a-mi salva piciorul. Viata mea dupa accident e ca o polita de ceata, nu-mi aduc prea multe aminte. Dar vreau sa aduc la cunostinta importanta familiei si a prietenilor care m-au sustinut si m-au ajutat sa revin la activitatea mea de zi cu zi fara restrictii. A fost o perioada de aproximativ un an de zile", a povestit Laura Valeanu pentru blogul mamapentrudoi.ro.





90.000 €, cheltuieli cu pregatirea



Desi nu isi inchipuia ca o sa mai schieze din nou dupa accident, Laura a devenit prima femeie care a reprezentat Romania la Jocurile Paralimpice, iar visul ei este sa ii aduca Romaniei prima medalie, in 2022.

Pentru asta, Laura Valeanu are nevoie de fonduri care sa ii acopere cheltuielille cu antrenamentele.

"Pentru a ajunge la un nivel inalt am nevoie de antrenamente intr-un mediu profesionist, care implica costuri masive. Campania pe care am initiat-o pe Make a champ reprezinta un o incercare de strangere de fonduri minime pentru un sezon de schi, pentru ca doar antrenamentul ma costa pe zi 260 €. Multiplicand cu minim 100 de zile da o suma de 26.000 € pe sezon, ceea ce implica doar antrenamentul pe partie si concursurile. Lasand la o parte costurile de echipament, schipass, cazare, carburant, zboruri etc."

"In concluzie am nevoie de o suma de cel putin 30.000 € pe sezon. Pana in anul 2022 ar fi trei sezoane, suma totala reprezentand minim 90.000 € pentru a face posibila nu doar participarea mea la aceste jocuri, ci si castigarea unei medalii”, spune Laura pentru blogul mamapentrudoi.ro.

AFLA AICI CUM O POTI AJUTA