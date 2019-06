Prima lovitura importanta la Dinamo in aceasta vara! Negociaza cu jucatorul pe care l-a vrut si Becali

Dinamovistii incearca primul transfer de play-off in acest sezon.

Se lupta cu Poli Iasi pentru maghiarul Bole! Dorit in trecut si de Gigi Becali la FCSB, Bole a ales in 2017 sa mearga la Ferencvaros. Acum, e liber de contract si vrea sa se intoarca in Romania. Mijlocasul de banda e dorit insistent de Prunea, care il cunoaste bine din perioada in care amandou erau la Poli. Bole a lasat multi prieteni la Iasi. Nu exclude nici varianta Poli, care il cauta si ea in aceste zile.

Lukacs Bole, 29 de ani, a jucat in cariera pentru Kaposvar, Poli Iasi si Ferencvaros. In ultimul sezon, fotbalistul a strans 25 de aparitii in tricoul campioanei Ungariei, pentru care a marcat de 3 ori.