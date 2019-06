Mircea Rednic a revenit in tara ca sa preia Dinamo: "Discut cu doi actionari, suporterii sa aiba incredere in mine!" 

Mircea Rednic e pregatit sa preia Dinamo. Nu singur, ci alaturi de alti doi fosti actionari din Stefan cel Mare!

Ionut Negoita a anuntat ca e gata sa cedeze 51% din actiunile lui Dinamo cu 3 milioane de euro, insa oferta e valabila doar pentru Mircea Rednic. Antrenorul spune ca exista insa si datorii, costul de preluare ar depasi 5 milioane de euro.



Rednic: Suporterii sa aiba incredere in mine!

"Negoita arunca pisica in curtea mea, dar el nu stie ca am multi caini acasa si ca la mine nu merge asa. Mi-a facut oferta joi, prin David, la trei zile dupa ce m-a dat afara. Oferta a venit, dupa acele incidente cu fanii. David a venit la mine acasa. Mi-a dat termen sa raspund intr-o saptamana, parca luam Barcelona. Eu am cerut si alte detalii legat de datorii.

Au venit detaliile, dar au venit tarziu si nu sunt clare. Sunt datorii de 1.200.000 de euro. 200.000 de euro sunt datorii la Mircea Rednic. Zilele acestea vom vorbi. Maine o sa ma intalnesc cu doi fosti actionari si vom lua o decizie", a spus Rednic, potrivit Gazetei Sporturilor.



”Eu il intreb pe domnul Negoita ce vinde? Stadion n-ai! Palmares ai? Ce vinzi? Suporterilor le transmit sa aiba incredere in mine”, a mai spus Rednic.

Negoita i-a propus 2 pachete lui Rednic!

Ionut Negoita a avut o aparitie rara la TV in care a anuntat cele doua varinte de preluare a lui Dinamo pentru Rednic. Acesta poate sa preia 51% din actiuni cu 3 milioane de euro, sau 67% din actiuni cu 3.8 milioane euro.

'Nu am sa intru in detaliile afacerii, dar e adevarat ca i-am propus lui Mircea Rednic sa ia pachetul majoritar. Avand in vedere ultimele evenimente de la Dinamo am considerat ca Mircea Rednic e cel mai potrivit om in acest moment sa preia clubul" a spus Ionut Negoita.