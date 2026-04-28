Născută în Catalonia, Fernandez este considerată o speranță a atletismului iberic. Aceasta a demonstrat calități remarcabile încă din adolescență, obținând aurul la Campionatele Naționale de sală U16 și o medalie de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2019, organizat în Azerbaidjan. Cu un record personal de 4,25 metri stabilit anul trecut, ea ocupă în prezent locul 187 în ierarhia mondială și vizează să ajungă rapid în elita senioarelor.

Popularitatea sa a explodat în spațiul virtual, unde urmăritorii au început să o compare cu influencerița din golf Paige Spiranac. Sportiva din Spania a adunat peste 750.000 de admiratori pe Instagram și aproape 150.000 pe TikTok. Postările sale includ momente de la antrenamente, secvențe din timpul competițiilor, dar și imagini din numeroasele ei călătorii pe glob.

Pasionată de mișcare încă din copilărie, iberica a cochetat inițial cu triatlonul, pregătindu-se pentru natație, alergare pe distanțe lungi și ciclism. Deși a ales în cele din urmă săritura cu prăjina, ea rămâne o fire extrem de activă. Anul trecut a făcut surfing în Țara Bascilor, iar vacanțele au purtat-o în destinații cunoscute precum New York sau Agadir. Recent, sportiva a mers la Jerez pentru a urmări o cursă de Moto GP, fiind invitată de unul dintre sponsorii ei principali.