Clara Fernandez, o săritoare cu prăjina de 22 de ani din Spania, a devenit un fenomen online, adunând o comunitate uriașă de fani datorită performanțelor și stilului ei de viață.

Născută în Catalonia, Fernandez este considerată o speranță a atletismului iberic. Aceasta a demonstrat calități remarcabile încă din adolescență, obținând aurul la Campionatele Naționale de sală U16 și o medalie de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European din 2019, organizat în Azerbaidjan. Cu un record personal de 4,25 metri stabilit anul trecut, ea ocupă în prezent locul 187 în ierarhia mondială și vizează să ajungă rapid în elita senioarelor.

Popularitatea sa a explodat în spațiul virtual, unde urmăritorii au început să o compare cu influencerița din golf Paige Spiranac. Sportiva din Spania a adunat peste 750.000 de admiratori pe Instagram și aproape 150.000 pe TikTok. Postările sale includ momente de la antrenamente, secvențe din timpul competițiilor, dar și imagini din numeroasele ei călătorii pe glob.

Pasionată de mișcare încă din copilărie, iberica a cochetat inițial cu triatlonul, pregătindu-se pentru natație, alergare pe distanțe lungi și ciclism. Deși a ales în cele din urmă săritura cu prăjina, ea rămâne o fire extrem de activă. Anul trecut a făcut surfing în Țara Bascilor, iar vacanțele au purtat-o în destinații cunoscute precum New York sau Agadir. Recent, sportiva a mers la Jerez pentru a urmări o cursă de Moto GP, fiind invitată de unul dintre sponsorii ei principali.

Viața dincolo de pista de atletism

Succesul ei a atras rapid atenția marilor branduri, bifând parteneriate cu companii precum Nike sau Guess.

„Ceea ce încerc să fac în fiecare zi este să îmi stabilesc obiective pe termen scurt, realiste, care să mă motiveze. Sunt din Barcelona și practic atletismul, mai precis proba de săritură cu prăjina. Cred că sportul meu, mai exact, îmbină puterea și eleganța, pentru că este un sport atât de tehnic încât totul se calculează la milimetru. Cred că acestea sunt momente în care mă simt puternică. De exemplu, când trec peste ștachetă și cad pe saltea, fără îndoială, cred că este un moment care definește perfect forța pe care o simțim”, a spus sportiva.

În ceea ce privește viața personală, Fernandez a avut o relație cu fostul jucător de tenis și om de afaceri Marc Lerch în anul 2023. În prezent, partea sentimentală rămâne un mister, pe rețelele ei de socializare neapărând imagini alături de vreun partener.

