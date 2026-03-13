După ce a trecut de 5,65 m, 5,90 m şi apoi 6,08 m, toate din prima încercare, sportivul în vârstă de 26 de ani a cerut ca bara să fie ridicată cu 23 cm, la o înălţime record mondial, şi apoi a sărit cu uşurinţă peste ea.

Dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, Duplantis a înregistrat performanţa la IFU Arena din Uppsala, în cadrul Mondo Classic, o competiţie indoor dedicată exclusiv săriturii cu prăjina, organizată în Suedia şi numită după el.

Kyrgios, tu ești? Swiatek, reacție nesportivă, după rezultate rele, nemaiavute de 7 ani. Cine a eliminat-o la Indian Wells

Este pentru a doua oară când Duplantis bate recordul mondial în Suedia. În iunie anul trecut, el a sărit 6,28 m la Stockholm, unul dintre cele patru recorduri mondiale stabilite în 2025. „Sunt foarte mândru că am reuşit să fac asta în faţa voastră”, a spus Duplantis, potrivit news.ro. „Sar pentru mine, sar pentru familia mea, dar sar şi pentru voi, pentru Suedia şi pentru toţi cei care mă susţin.”

Duplantis a îmbunătăţit recordul mondial cu o marjă minimă de un centimetru în toate cele 15 ocazii în care l-a doborât. Înainte de seria lui Duplantis, recordul mondial era deţinut de francezul Renaud Lavillenie, care a sărit 6,16 m în 2014.

Cum domină magnificul „Mondo”

Duplantis a câştigat deja toate medaliile de aur importante la care putea aspira şi a devenit primul bărbat în 68 de ani care şi-a păstrat titlul olimpic la săritura cu prăjina la Paris 2024.

Suedezul născut în SUA, care a ales să reprezinte ţara natală a mamei sale, nu a pierdut nicio finală importantă de la Campionatul Mondial de Atletism de la Doha din 2019, unde, ca adolescent, a pierdut în faţa americanului Sam Kendricks.

Discuţiile despre recordul mondial au înlocuit în mare măsură orice discuţie despre destinaţia medaliilor de aur la săritura cu prăjina masculin, de când i-a luat recordul lui Lavillenie în februarie 2020.

Cum a reuşit acest lucru? Printr-o combinaţie puternică de viteză fulgerătoare pe pistă, precizie tehnică la înălţare, putere explozivă şi curajul de a accepta acest lucru, întrucât el sare mult peste înălţimea medie a unei girafe (5,5 m).

Rivalii săi consideră că abilitatea sa de a sprinta este un factor decisiv, viteza mai mare de abordare generând o energie cinetică mai mare şi creând baza pentru înălţimi mai mari.

Acest lucru l-a îmbunătăţit prin ajutorul unor crampoane de sprint special concepute, pe care le poartă pentru încercările sale de a doborî recordul mondial, acestea având un crampon neobişnuit în formă de cârlig în partea din faţă a piciorului.

Abordarea sa progresivă, centimetru cu centimetru, pentru îmbunătăţirea recordului mondial nu este deloc revoluţionară; de când Sergey Bubka a devenit prima persoană care a depăşit şase metri în urmă cu 40 de ani, recordul a fost îmbunătăţit cu cel mult doi centimetri de fiecare dată.

Faptul că Duplantis a crescut cu o groapă pentru sărituri cu prăjina în grădina din spatele casei sale din Louisiana, tatăl său fiind un fost competitor de elită în această disciplină, l-a ajutat.

Dominaţia sa record a depăşit limitele sportului şi l-a consacrat pe Duplantis, antrenat de părinţii săi Greg şi Helena, ca fiind cea mai mare vedetă a acestui sport.