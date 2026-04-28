Gimnasta Ana Bărbosu poate fi suspendată doi ani pentru dopaj! Are două săptămâni la dispoziție să decidă ce va face. Ea a pierdut medalia olimpică de la Paris, însă decizia nu e definitivă.

Ana Bărbosu riscă să fie suspendată până în 2028 după ce nu a fost găsită de agenții anti-doping. Federația Română de Gimnastică sare în apărarea gimnastei.

”Noi vom face tot ce ține de federație pentru a o sprijini pe Ana. Să vedem și poziția Anei, pentru că e un moment delicat. După trei testări ratate, procedura și regulamentul spun că te paște o suspendare. Nu mă așteptam să fie atât de dură, la nivel de doi ani”, a spus Ioan Suciu, președintele FRG.

La începutul anului, Ana Bărbosu a pierdut și bronzul olimpic de la Paris după contestația americanilor. Decizia nu e definitivă.

Cea mai bună gimnastă a Europei în 2025, Ana Bărbosu, studiază în America, unde a primit o bursă din partea Universității Stanford.