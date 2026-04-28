VIDEO EXCLUSIV Probleme pentru gimnasta Ana Bărbosu

Continuă cazul Ana Bărbosu.

Știre extrasă din Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV de marți seară.

Gimnasta Ana Bărbosu poate fi suspendată doi ani pentru dopaj! Are două săptămâni la dispoziție să decidă ce va face. Ea a pierdut medalia olimpică de la Paris, însă decizia nu e definitivă.

Încă o lovitură pentru Ana Bărbosu

Ana Bărbosu riscă să fie suspendată până în 2028 după ce nu a fost găsită de agenții anti-doping. Federația Română de Gimnastică sare în apărarea gimnastei.

”Noi vom face tot ce ține de federație pentru a o sprijini pe Ana. Să vedem și poziția Anei, pentru că e un moment delicat. După trei testări ratate, procedura și regulamentul spun că te paște o suspendare. Nu mă așteptam să fie atât de dură, la nivel de doi ani”, a spus Ioan Suciu, președintele FRG.

La începutul anului, Ana Bărbosu a pierdut și bronzul olimpic de la Paris după contestația americanilor. Decizia nu e definitivă.

Cea mai bună gimnastă a Europei în 2025, Ana Bărbosu, studiază în America, unde a primit o bursă din partea Universității Stanford.

EXCLUSIV Ce i-a propus ITA Anei Bărbosu după suspendarea primită și ce trebuie să facă acum gimnasta

Pentru că nu le-a răspuns oficialilor anti-doping, Ana Bărbosu e pe cale să primească o suspendare de 2 ani, din informațiile Pro TV și Sport.ro. Federația Română de Gimnastică ar fi fost deja informată de acest lucru.

Acum, ar exista două variante pe care Ana Bărbosu le are la dispoziție după ce agenții ANAD au încercat de trei ori să ajungă la ea. 

Până la jumătatea lunii mai, International Testing Agency (Agenția Internațională de Testare) a propus să-și asume vina și să primească doi ani suspendare. Totodată, Ana Bărbosu poate să nu își asume vina și să meargă să se apere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportiva din Vrancea poate ataca decizia în două săptămâni de acum.

Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
