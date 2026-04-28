La începutul lunii februarie, a apărut în spațiul media informația conform căreia Ana Bărbosu nu le-a răspuns agenților anti-doping. Între timp, s-a aflat că nu o dată, ci de trei ori aceștia au încercat să dea de sportiva desemnată cea mai bună gimnastă din 2025.

Ce i-a propus ITA Anei Bărbosu după suspendarea primită și ce trebuie să facă acum gimnasta

Pentru că nu le-a răspuns oficialilor anti-doping, Ana Bărbosu e pe cale să primească o suspendare de 2 ani, din informațiile Pro TV și Sport.ro. Federația Română de Gimnastică ar fi fost deja informată de acest lucru.

Acum, ar exista două variante pe care Ana Bărbosu le are la dispoziție după ce agenții ANAD au încercat de trei ori să ajungă la ea.

Până la jumătatea lunii mai, International Testing Agency (Agenția Internațională de Testare) a propus să-și asume vina și să primească doi ani suspendare. Totodată, Ana Bărbosu poate să nu își asume vina și să meargă să se apere la Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Sportiva din Vrancea poate ataca decizia în două săptămâni de acum.

Cazul Ana Bărbosu | Ioan Suciu, președinte FRG: ”Încă nu am vorbit cu Ana. O să vedem care e și poziția ei”

Federația Română de Gimnastică, prin vocea președintelui Ioan Suciu, a reacționat pentru Pro TV și Sport.ro după ce sursele au dezvăluit perioada de suspendare primită de Ana Bărbosu. Suciu a evidențiat că FRG o susține pe Bărbosu, dar și că, în același timp, nu se aștepta la o măsură atât de drastică.

”Noi vom face tot ce ține de federație pentru a o sprijini pe Ana, dar în situația dată o să urmeze să avem o discuție la nivel de comitet executiv. Ulterior, să vedem ce pași vrea să urmeze Ana.

Să vedem și poziția Anei, pentru că e un moment delicat în care într-un fel sau altul... Nu neapărat că ne așteptam... Dar regulamentar, după trei testări ratate, procedura și regulamentul spune că te paște o suspendare.

Nu mă așteptam să fie atât de dură, la nivel de doi ani. Trebuie văzut în primul rând Ana ce poziție are, pentru că este o chestiune pur individuală.

O să vedem în funcție de ce discutăm cu Ana cum o putem sprijini și imaginați-vă că vom face tot ce ține de noi să fim aproape de Ana.

(n.r. Vă gândiți la un recurs pentru decizie?) În primul rând, este vorba despre ea, despre ce își dorește ea.

Nimeni din cadrul federației nu a discutat încă cu Ana. Nu am avut când, e foarte proaspătă informația. E noapte în SUA și o să ne conectăm și cu Ana să vedem poziția ei”, a spus Ioan Suciu pentru Pro TV și Sport.ro.