Noi detalii în dosarul Anei Bărbosu. Ce urmează pentru gimnastă după respingerea contestației

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cazul sportivei ia amploare. Riscul suspendării rămâne valabil, iar prima cale de atac a fost epuizată fără succes, dosarul mutându-se acum pe masa unei comisii independente pentru analiză.

TAGS:
ana barbosugimnastica
Din articol

Ana Bărbosu, suspendată doi ani din activitate, sancțiune dictată de Agenția Națională Anti-Doping (ANAD). Problema a apărut după ce agenții ANAD nu ar fi găsit-o pe gimnastă de trei ori la adresa declarată, pe parcursul a 12 luni. Primele date indică faptul că nu ar fi vorba despre o încercare intenționată de a evita controalele, ci mai degrabă despre un viciu de procedură privind actualizarea detaliilor de localizare.

Contestația inițială depusă în apărarea sportivei a fost respinsă, însă cazul nu se oprește aici, urmând să intre într-o nouă etapă de analiză. Marea problemă este că procesul poate dura ani, iar o concluzie definitivă ar putea fi dată abia după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, sportiva din România aflându-se în imposibilitatea de a mai participa la Olimpiadă.

Avocatul gimnastei, Sabin Gherdan, a explicat pentru Orangesport care sunt etapele din dosar: „A fost respinsă contestația, se trimite cazul să fie analizat de către o comisie independentă și după care se stabileşte sancțiunea dacă e cazul. Dar înainte de TAS mai e o procedură, deci este primă instanţă şi instanţă de apel, mai este până la TAS”, a spus Sabin Gherdan.

  • Ana barbosu
×
Ana Bărbosu / Sursă: Getty Images
Ana Bărbosu și Sabrina Maneca-Voinea au încheiat finala la sol pe locurile patru și cinci, după contestația americanilor
Dramă! Ana Bărbosu a avut bronzul la sol pentru 30 de secunde, dar decizia a fost schimbată. Ce s-a întâmplat
ÎNAPOI LA ARTICOL

O perioadă agitată pentru cea mai bună gimnastă a Europei

Federația Română de Gimnastică intenționează să facă recurs pentru a o susține pe tânăra de 19 ani, care traversează o perioadă dificilă. Votată cea mai bună gimnastă de pe continent în 2025, după ce a câștigat patru medalii la Campionatele Europene de la Leipzig, sportiva originară din Vrancea are deja un istoric judiciar încărcat.

În prezent, Ana Bărbosu este implicată și în litigiul privind medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Tribunalul Federal Elvețian a întors cazul la TAS, fiind singura cale de atac după ce românca fusese îndreptățită la Lausanne în detrimentul americancei Jordan Chiles.

Despre speța anti-doping apărută la începutul anului, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român.

„Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi”, a transmis Mihai Covaliu în momentul în care au apărut primele zvonuri referitoare la acest dosar.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ARTICOLE PE SUBIECT
Lovitură pentru Ana Bărbosu! ITA a propus o suspendare aspră + Cele două variante pe care le are gimnasta | Comunicatul FRG
Prima confruntare după scandalul de la Paris: Ana Bărbosu și Jordan Chiles s-au duelat în SUA
Ana Maria Bărbosu a dat lovitura, la o lună după ce a rămas fără medalia de la JO 2024: ”Voi ați votat. Felicitări!”
ULTIMELE STIRI
Ce n-a văzut Parisul! PSG – Bayern, meci demențial, a oferit o premieră incredibilă
Cine a fost omul semifinalei PSG - Bayern Munchen 5-4! Fiecare a văzut alt meci
„Profa” Samara și-a scos colegii la lecția de cultură britanică!
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Salah a decis cu cine semnează! Premier League, exclusiv pe VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Victor Pițurcă surprinde: ”Poate-mi iau inima-n dinți și o să merg”

S-a decis prima plecare a verii de la Inter: "Chivu nu crede că e potrivit stilului său de joc"

FCSB - FC Voluntari 1-8! Domnișoara arbitru FIFA, militar de carieră, care a atras toate privirile la meci

Radu Drăgușin și-a dat acordul! Echipa de Champions League care plătește 20 de milioane de euro pentru stoperul român

Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"

Recomandarile redactiei
Ce lovitură: Olăroiu pleacă de la naționala Emiratelor și semnează contractul cu șase zerouri la coadă!
Ce n-a văzut Parisul! PSG – Bayern, meci demențial, a oferit o premieră incredibilă
Cine a fost omul semifinalei PSG - Bayern Munchen 5-4! Fiecare a văzut alt meci
Salah a decis cu cine semnează! Premier League, exclusiv pe VOYO
Pățanie halucinantă, cu Victor Hănescu: antrenorul său dezvăluie ce au trăit, din cauza unui sârb, pe terenul central
Alte subiecte de interes
Emoții mari pentru Ana Bărbosu! Ultima decizie luată de americani în cazul scandalului din gimnastică de la JO 2024
Daniela Silivaș, șase medalii la JO de la Seul: “Medalia era a Sabrinei! Cei care au făcut greșelile să recunoască!”
Octavian Morariu, reacție plină de entuziasm după ce i-a înmânat medalia de bronz Anei Bărbosu
Cu medalie și fără medalie! Larisa Iordache reacționează după verdictul TAS în cazul gimnastelor Ana Bărbosu și Sabrina Voinea
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!