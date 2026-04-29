Noi detalii în dosarul Anei Bărbosu. Ce urmează pentru gimnastă după respingerea contestației

Ana Bărbosu, suspendată doi ani din activitate, sancțiune dictată de Agenția Națională Anti-Doping (ANAD). Problema a apărut după ce agenții ANAD nu ar fi găsit-o pe gimnastă de trei ori la adresa declarată, pe parcursul a 12 luni. Primele date indică faptul că nu ar fi vorba despre o încercare intenționată de a evita controalele, ci mai degrabă despre un viciu de procedură privind actualizarea detaliilor de localizare.

Contestația inițială depusă în apărarea sportivei a fost respinsă, însă cazul nu se oprește aici, urmând să intre într-o nouă etapă de analiză. Marea problemă este că procesul poate dura ani, iar o concluzie definitivă ar putea fi dată abia după Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, sportiva din România aflându-se în imposibilitatea de a mai participa la Olimpiadă.

Avocatul gimnastei, Sabin Gherdan, a explicat pentru Orangesport care sunt etapele din dosar: „A fost respinsă contestația, se trimite cazul să fie analizat de către o comisie independentă și după care se stabileşte sancțiunea dacă e cazul. Dar înainte de TAS mai e o procedură, deci este primă instanţă şi instanţă de apel, mai este până la TAS”, a spus Sabin Gherdan.