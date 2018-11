Doroftei vrea sa plece definitiv din Romania: "E o rusine sa va purtati asa cum mine!"

Leonard Doroftei a ajuns intr-o situatie imposibila si ia in calcul sa se mute definitiv din Romania

Leonard Doroftei a ajuns intr-o situatie complicata, dupa ce Primaria l-a evacuat din cladirea in care si-a investit banii pentru a pune pe picioare un restaurant.

Din cauza problemelor financiare, Doroftei ia in calcul sa se mute definitiv din Romania, impreuna cu familia lui.

"Am pus suflet intr-un pub. Au fost problemele care au fost si mi-au stricat absolut tot drumul. Acum incerc sa merg mai departe, sa imi duc crucea singur."

"Nu sunt certuri cu primaria. Singura mea dorinta a fost sa ma cheme la o discutie. Nu poti sa imi trimiti scrisoare de evacuare. Drept dovada, singurul care a plecat din blocul ala sunt eu."

"M-am intors acasa, pentru ca Ploiestiul pentru mine reprezinta casa. Nu regret ca m-am intors, sunt oamenii cu care am crescut, oamenii pe care ii iubesc din tot sufletul."

"Familia s-a gandit sa plecam din tara. Vor sa plece si trebuie sa fiu alaturi de ei. Ei sunt familia mea si trebuie sa ii sustin, sa fiu langa ei."

"Nu m-am intors acasa pentru un loc de teren care nu el al meu, e al primariei, pentru o afecere pe care mi-au luat-o la prima strigare. Asta dupa ce am investit banii mei munciti, stiti cum am castigat banii, eu nu am castigat la loto. Este o rusine pentru noi ca oameni, ca oras, sa ai un om care a rasturnat muntii, care a scos lumea in strada, si sa-l arunci... nu poti sa faci lucrul asta.", a spus Doroftei la DigiSport.

Dupa ce a fost evacuat din cladirea in care avea pub-ul, Doroftei si-a mutat restaurantul la stadionul Ilie Oana. Zona nu este frecventata de clienti, iar apropiatii lui Doroftei spun ca sunt zile in care fostul campion mondial nu vinde mai mult de 50 de lei.