Pantilimon, titular in cel mai NEBUN meci din 2018! In minutul 22 era deja 2-3! Ce s-a intamplat pana la final e HALUCINANT

In timpul meciurilor din UEFA Champions League, un meci din Championship a depasit toate asteptarile.

Miercuri a avut loc etapa intermediara din liga a doua engleza iar partida serii a avut loc la Birmingham. Aston Villa - Nottingham Forest are toate sansele sa ramana in memoria fanilor ca unul dintre cele mai nebune meciuri ale acestui an!

Duelul a doua dintre cele cinci echipe englezesti din istorie care au castigat Cupa Campionilor Europeni sau UEFA Champions League a inceput incredibil pentru echipa lui Costel Pantilimon, Nottingham Forest, portarul roman fiind titular. Lewis Grabban si Joao Carvalho au marcat in primele 6 minute!

Tammy Abraham a reusit o dubla si a dus scorul la 2-2 dupa doar 14 minute! In minutul 22 a venit reusita de 3-2 pentru Forest a lui Matty Cash, insa acelasi Tammy Abraham a egalat la 3 din penalty in minutul 36.

Golul de 4-3 pentru Forest a imbogatit un parior - acesta a mizat 2 lire pe faptul ca Joe Lolley va fi cel care inscrie golul 7 al meciului! Nebunia a continuat, Figuiredo fiind eliminat in minutul 68. Iar Tammy Abraham a egalat din nou cu a 4-a sa reusita din meci, pentru ca El-Ghazi sa faca 5-4 pentru Aston Villa in minutul 75! Nebunia a continuat iar Lewis Grabban a dus scorul la 5-5 in minutul 82!