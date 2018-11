Liverpool - Napoli, prima FINALA a sezonului! Barca e deja calificata, PSG e obligata sa castige! Situatia din toate grupele

Se stiu deja 12 dintre echipele calificate in optimile UEFA Champions League!

Pe 11 decembrie se joaca ultima etapa din partea superioara de tablou din UEFA Champions League!

Iata partidele de peste 2 saptamani:

19.55 Galatasaray - FC Porto

19.55 Schalke - Lokomotiv

22.00 Club Brugge - Atletico

22.00 Monaco - Dortmund

22.00 Barcelona - Tottenham

22.00 Inter - PSV

22.00 Liverpool - Napoli

22.00 Steaua Rosie - PSG

In grupa A, Atletico Madrid si Borussia Dortmund sunt deja sigure de calificarea in optimile UEFA Champions League. In ultima etapa va mai fi in joc doar pozitia de lider! Club Brugge va ajunge in Europa League in timp ce Monaco, dupa infrangerea de astazi cu Atletico, a ajuns la 13 partide consecutive in UEFA Champions League fara victorie, cea mai lunga serie a unei echipe franceze in UCL, si este eliminata din cupele europene!

1. Atletico 12 puncte

2. Dortmund 10 puncte

3. Brugge 5 puncte

4. Monaco 1 punct

In grupa B, Barca este deja calificata in optimile UEFA Champions League si este sigura de primul loc. In schimb, pentru locul al 2-lea se lupta Tottenham si Inter Milano, de la distanta. Englezii au avantajul rezultatelor directe (2-1 pentru Inter in tur, 1-0 pentru Spurs in retur), astfel ca au nevoie sa obtina acelasi rezultat ca italienii pentru a merge mai departe. PSV Eindhoven este deja eliminata din Europa.

1. Barcelona 13 puncte

2. Tottenham 7 puncte

3. Inter Milano 7 puncte

4. PSV 1 punct

In grupa C ramane cea mai disputata lupta! Napoli, PSG si Liverpool pastreaza sanse la calificarea in optimile UEFA Champions League, in timp ce Steaua Rosie Belgrad are nevoie de o victorie pe propriul teren cu PSG si un esec al lui Liverpool in ultima etapa pentru a prinde Europa League!

Cum se califica in optimi:

- Napoli - daca pierde la cel mult un gol cu Liverpool. In tur a fost 1-0 pentru Napoli, astfel ca si o infrangere cu gol marcat ii califica mai departe pe italieni. De asemenea, Napoli se califica mai departe si daca PSG nu castiga in Serbia - daca francezii fac egal iar Napoli pierde cu Liverpool, cele 3 ar termina toate cu 9 puncte, situatie in care s-ar face clasament in 3 iar cele mai bune rezultate le au Liverpool si Napoli! Daca PSG pierde cu Steaua Rosie, Napoli este calificata indiferent de rezultatul meciului cu Liverpool

- PSG - este calificata daca invinge la Belgrad sau Liverpool pierde cu Napoli. Daca face egal cu Steaua Rosie, PSG are nevoie ca si Liverpool - Napoli sa se incheie la egalitate. In cazul unui clasament in 3, PSG are cele mai slabe rezultate

- Liverpool - o victorie la 2 goluri o califica sigur in optimi. De asemenea, o victorie cu 1-0 o califica pe Liverpool in optimi, deoarece ar avea mai multe goluri marcate fata de Napoli (9-7 fata de 7-5). In cazul unei victorii la un gol cu Napoli marcand pe Anfield, Liverpool are nevoie ca PSG sa nu o bata pe Steaua Rosie.

1. Napoli 9 puncte

2. PSG 8 puncte

3. Liverpool 6 puncte

4. Steaua Rosie 4 puncte

In grupa D, FC Porto si Schalke 04 sunt deja calificate in optimile UEFA Champions League, incheiand clasamentul in aceasta ordine. Pentru locul de Europa League se vor lupta de la distanta Galatasaray si Lokomotiv Moscova, turcii avand 1 punct in plus si rezultatele directe (3-0, 0-2)

1. FC Porto 13 puncte

2. Schalke 8 puncte

3. Galatasaray 4 puncte

4. Lokomotiv Moscova