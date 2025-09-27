VIDEO EXCLUSIV Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe "Ilie Oană", la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul
Petrolul Ploiești - Rapid, LIVE TEXT - AICI.

Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, în ”Primvs Derby”, în meciul care a contat pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

Scandări rasiste și intervenția jandarmilor pe ”Ilie Oană”, la Petrolul - Rapid. De la ce a pornit totul

În minutul 24 al meciului, Rapid a beneficiat de o lovitură liberă de la marginea careului: o poziție extrem de favorabilă pentru echipa pregătită de Costel Gâlcă. 

Elvir Koljic, atacantul titularizat de Gâlcă în ”Primvs Derby”, a șutat năprasnic, la firul ierbii, iar mingea, boxată de Raul Bălbărău în față, a fost înțepată în plasă de Alex Pașcanu.

Fotbalistul s-a bucurat spre locul unde stau oficialii Rapidului, iar suporterii de la Tribuna 1 au început să arunce cu obiecte în conducere și au urcat să le ceară socoteală.

Jandarmii au intervenit și au luat suporterii pe sus, târându-i în afara stadionului.

Pe fundalul clipului realizat de corespondenții Pro TV s-au putut auzi și scandări rasiste provenite de la suporterii Petrolului Ploiești, în timp ce jandarmii acționau: ”M*** la ți****”, strigau fanii ”lupilor galbeni”.

