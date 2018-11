Nu-si mai poate conduce masinile de lux! McGregor a ramas fara carnet pentru 6 luni! Cu ce viteza a fost prins

"Trebuie sa conduc mai cu grija" a spus McGregor dupa verdict.

Conor McGregor a ramas fara carnet pentru 6 luni dupa ce a fost prins cu viteza mare in 2017 in Irlanda. Luptatorul din UFC a aparut in fata judecatorilor miercuri si a primit si o amenda de 850 de lire. McGregor si-a cerut scuze fata de judecat dupa ce a auzit verdictul.

McGregor a fost prins cu o viteza de 150km/h intr-o zona in care limita de viteza era de 90km/h. Judecatorul i-a reprosat lui McGregor atitudinea, considerand ca acesta nu constientizeaza cat de periculos conducea.

McGregor are un garaj plin de masini de lux, de la Lamborghini la Rolls Royce.