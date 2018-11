Aparitie de Oscar aseara la PSG - Liverpool: Leonardo Di Caprio, cu ochelari de soare ca sa nu fie recunoscut :)

PSG a invins-o pe Liverpool cu 2-1 si e pe locul 2 in clasament.

Atmosfera formidabila aseara pe Parc des Princes, la cel mai asteptat meci al grupei, PSG - Liverpool. Leonardo Di Caprio s-a numarat printre starurile prezente la tribuna VIP.

Di Caprio a purtat in permanenta o pereche de ochelari de soare, pentru a nu fi recunoscut, dar regizorul transmisiei l-a reperat.

PSG a invins-o pe Liverpool cu 2-1 si e pe locul 2 in grupa de Champions League, cu 8 puncte.

Grupa e condusa de Napoli, care are un punct mai mult decat PSG.

Liverpool e pe locul 3, cu 6 puncte, iar Steaua Rosie Belgrad ocupa pozitia a 4-a, cu 4 puncte.

Pentru a se califica in optimi, Liverpool are nevoie de o victorie la doua goluri diferenta in ultima etapa, pe Anfield, in meciul contra lui Napoli.