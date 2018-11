19.55 Atletico - Monaco, Lokomotiv - Galata | Cine pierde e OUT in UCL! 22.00 PSG - Liverpool | 22.00 PSV - Barca | Meciurile serii si clasamentul din fiecare grupa

17:13

Ovidiu Hategan arbitreaza FC Porto - Schalke

Ovidiu Hategan a fost protagonistul unui moment care a facut inconjurul presei internationale. Saptamana trecuta, la meciul Olanda - Germania, el a fost surprins plangand in hohote la final. Arbitrul roman a fost consolat de fundasul batav Virgil Van Dijk, cel care a si dezvaluit la final: "L-am consolat pentru ca mi-a spus ca mama sa a incetat din viata". Ulterior s-a aflat ca Ovidiu Hategan a primit cumplita veste in pauza meciului!



La doar o saptamana distana, UEFA a decis sa ii dea lui Ovidiu Hategan un nou meci. Romanul va conduce partida dintre Porto si Schalke 04, din grupa D. El ii va avea alaturi de Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (tusieri), Radu Petrescu, Sebastian Coltescu (aditionali) si Radu Ghinguleac (rezerva).



Ovidiu Hategan a mai arbitrat in acest sezon Barcelona - Inter, Juventus - Manchester United si CSKA Moscova - Real Madrid.