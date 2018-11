Neymar a intrat definitiv in ISTORIE! Performanta COLOSALA reusita dupa golul marcat lui Liverpool

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Duminica, 2 decembrie, LIVE LA PRO X: tragerea la sorti a preliminariilor Euro 2020!

Neymar a intrat in istoria UEFA Champions League! In al 52-lea meci in competitie, Neymar a reusit sa marcheze golul cu numarul 31, devenind cel mai bun marcator brazilian in competitie! El se afla la egalitate cu Kaka inaintea partidei!

In pericol de eliminare, PSG a inceput extraordinar partida cu Liverpool si a deschis scorul rapid prin Bernat. In minutul 37, Neymar a pornit un contraatac rapid al liderului din Franta si tot el s-a aflat la finalizare! Liverpool a redus din diferenta in finalul reprizei dupa penalty-ul transformat de James Milner.

Performanta lui Neymar vine la o zi dupa ce Lewandowski a devenit al 7-lea jucator care atinge pragul de 50 de goluri in UEFA Champions League.