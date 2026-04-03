DFS 30 live online. Unde vezi gala de vineri, 3 aprilie 2026, organizată de Cătălin Moroșanu la Polivalentă

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unde vezi live online gala lui Cătălin Moroșanu

La Sala Polivalentă din București, vineri de la 20:30, LIVE ONLINE pe VOYO, poți urmări un eveniment de zile mari, în care vor lua parte luptători importanți. Despre show-ul de vineri, LIVE ONLINE pe VOYO, a vorbit Cătălin Moroșanu recent, la Pro Arena, în emisiunea lui Alex Ganci și Dan Pană, Contact Arena.

Evenimentul de la Sala Polivalentă va fi o ediție specială, realizată în parteneriat cu japonezii de la K-1. Pe lângă luptele cu nume consacrate precum Bogdan Stoica și Florin Lambagiu, gala va include și un turneu piramidal cu opt luptători în aceeași seară, marele premiu fiind un loc în K-1 Final 16 de la Tokyo.

Parteneriatul dintre Dynamite Fighting Show și cel mai mare brand global de kickboxing, K-1, a fost anunțat în urmă cu două luni, la Tokyo, iar România va fi în această săptămână gazda unui turneu de calificare pentru K-1 Max Final 16, programat în toamnă, în Japonia.

Prima gală Dynamite Fighting Show din 2026: bilet de calificare pentru Tokyo 

Astfel, patru români — Andrei Varga, Călin Petrișor, Ștefan Vrânceanu și Albert Enache — vor înfrunta alți patru campioni din Europa de Est: ucraineanul Sergey Adamchuk (campion Glory), turcul Oguz Yildirim (campion mondial WAKO Pro), letonul Marek Pelcis (campion european ISKA) și moldoveanul Vitalie Matei (campion FEA și KOK). Câștigătorul turneului va trebui să obțină trei victorii în aceeași seară.

În total, gala programată vineri seară, la Sala Polivalentă, va cuprinde nu mai puțin de 16 lupte, iar pe lângă turneul piramidal sunt programate și superfight-uri.

„Pentru noi este o onoare să fim în această postură. Nu este ușor ca un produs din România să poată fi atât de vizibil la nivel mondial, iar munca echipei noastre a dat roade. Mi-aș dori să avem un român calificat în K-1 Max Final 16; ar fi primul din istorie, dar vom vedea vineri seară cine va câștiga”, a declarat promotorul Cătălin Moroșanu.

Peste 4.000 de spectatori sunt așteptați vineri seară la Sala Polivalentă din București pentru gala Dynamite Fighting Show cu numărul 30. Biletele sunt disponibile inclusiv la sală în ziua evenimentului.

