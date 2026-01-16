România - Portugalia, live online la EHF EURO 2026. Unde vezi meciul naționalei de la handbal masculin



EHF EURO 2026 este în direct pe VOYO în perioada 15 ianuarie - 1 februarie



Naționala României face parte din Grupa B la EHF EURO 2026, alături de Danemarca, Macedonia de Nord și Portugalia. Împotriva lusitanilor este chiar meciul de debut al tricolorilor la competiția europeană.



România - Portugalia are loc vineri seară, 16 ianuarie, de la ora 19:00, și va putea fi urmărită în exclusivitate pe platforma VOYO, la fel ca toate celelalte dueluri de la EHF EURO 2026.



”Zi de meci! Debutul nostru la EHF EURO 2026. Portugalia - România. Mult succes echipei! Hai, România!”, a scris Federația Română de Handbal pe rețelele social media înaintea confruntării.



Lotul României la EHF EURO 2026



PORTARI: Ionuț Iancu, Mihai Popescu

Ionuț Iancu, Mihai Popescu EXTREME STÂNGA: Denis Vereș, Alexandru Andrei

Denis Vereș, Alexandru Andrei EXTREME DREAPTA: Ionuț Nistor: Sorin Grigore

Ionuț Nistor: Sorin Grigore INTERI STÂNGA: Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif

Tudor Botea, Andrei Buzle, Dan Racoțea, Robert Militaru, Răzvan Trif INTERI DREAPTA: Adrian Stănescu, Cristian Ghiță

Adrian Stănescu, Cristian Ghiță COORDONATORI: Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici

Daniel Stanciuc, Gabriel Cumpănici PIVOȚI: Clin Dedu, Robert Nagy, Andras Szasz



România, încurajată de ANS înaintea EHF EURO 2026, care se vede pe VOYO: ”Succes, suntem alături de voi!”

”România, cu inima pe teren la EHF EURO 2026!



Naționala masculină de handbal a României începe aventura la EHF EURO 2026, bifând a doua participare consecutivă la Campionatul European – un pas important pentru prezentul și viitorul handbalului românesc.



Tricolorii vor evolua în Grupa B, una dintre cele mai dificile ale competiției, alături de Danemarca, Portugalia și Macedonia de Nord, urmând să dispute toate meciurile din faza grupelor la Jyske Bank Boxen din Herning (Danemarca).



Portugalia - România | vineri, ora 19:00

Danemarca - România | duminică, ora 21:30

România - Macedonia de Nord | marți, ora 19:00



Toate meciurile sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO



Sub comanda selecționerului George Buricea, România intră pe teren cu ambiție, curaj și determinarea de a lupta până la ultimul fluier. Fiecare meci înseamnă muncă, sacrificiu și dorința de a reprezenta cu demnitate culorile naționale.



România joacă pentru mândrie

România luptă pentru viitor

România are pentru ce lupta



Succes, tricolorilor! Suntem alături de voi!”, a scris ANS.

