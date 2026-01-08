Meciul este programat în această seară (joi), de la ora 22:00 și poate fi urmărit LIVE ONLINE pe VOYO.

Abonații VOYO pot urmări în exclusivitate toate meciurile din Premier League, cel mai puternic campionat al lumii.

În momentul de față, Arsenal este lider detașat în campionatul Angliei, cu 48 de puncte acumulate în 20 de meciuri. ”Tunarii” sunt la cinci puncte avans față de Manchester City, echipa de pe locul al doilea.

Liverpool este abia pe locul patru în ierarhie, cu 34 de puncte. Campioana en-titre speră să reducă din diferență și să reintre în cursa pentru titlu, însă nu au deloc o misiune ușoară. Echipa antrenată de Mikel Arteta are victorii pe linie în ultimele șapte meciuri. Arsenal nu a mai pierdut de pe 7 decembrie, atunci când a cedat în fața lui Aston Villa, cu scorul de 1-2.

”Cormoranii” vin însă după două egaluri la rând, cu Leeds (scor 0-0) și cu Fulham (scor 2-2).

Meciul Arsenal – Liverpool poate fi urmărit LIVE ONLINE, de la 22:00, pe platforma de streaming VOYO.

