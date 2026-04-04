Tolea Ciumac (51 de ani) a câștigat categoric meciul cu Jon Berceni, după o decizie unanimă a arbitrului. Chiar dacă a controlat lupta, iar adversarul său a fost și numărat de arbitrul Ciprian Sora, uriașul luptător nu s-a lăsat prea ușor nici după gongul de final.

”Tolea a mai adăugat cinci secunde la ceas”

După cele trei runde, chiar dacă arbitrul a intervenit și a pus capăt luptei, Tolea i-a mai împărțit câțiva pumni lui Jon Berceni, aspect care l-a făcut pe Sora să intervină, din nou.

”Tolea a mai adăugat cinci secunde la ceas, a mai lovit de trei ori după gong. Muncă grea pentru Ciprian în meciul ăsta, a avut de muncă”, a spus comentatorul de la DFS, gală care a putut fi urmărită LIVE pe PRO ARENA și VOYO.

Evenimentul Dynamite Fighting Show din 2026 este organizat în parteneriat cu celebra promoție japoneză K-1. Unul dintre câștigătorii galei va obține calificarea în finala K-1, care va avea loc la Tokyo.

Cătălin Moroșanu: ”Nimeni nu vrea să se bată cu Tolea pe MMA”

Înainte de gală, Cătălin Moroșanu, fostul mare luptător și organizatorul galei DFS, a spus că i-a fost imposibil să-i găsească lui Tolea un oponent pe reguli de MMA.

„Nimeni din România nu vrea să se bată cu Tolea pe MMA, la categoria grea. Bă, nimeni! Să mă contrazică cineva. Am vrut să-i fac un meci lui Tolea pe MMA, nimeni nu vrea un meci cu Tolea pe MMA”, a spus Moroșanu.