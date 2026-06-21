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Trei jucători cu nume vor pleca de la Rapid. Anunțul lui Pancu

Aflat în perioada de cunoaștere a lotului reunit pe 15 iunie, noul tehnician din Giulești se confruntă cu o afluență prea mare de fotbaliști ofensivi, motiv pentru care a anunțat, printre cuvinte, că va renunța la trei dintre pretendenții la un loc de titular.

Inflație de wingeri

Fostul selecționer al naționalei de tineret înclină spre două sisteme de joc: 4-2-3-1 sau 4-3-3. Asta face ca locurile de titular pentru jucătorii de bandă să fie limitate la două, în condițiile în care contingentul rapidist conține nu mai puțin de nouă fotbaliști cu astfel de valențe.

În banda dreaptă, Rapid îi are pe Moruțan și Dobre, internaționalii români pe care Pancu i-a anunțat deja public că vor intra într-o concurență teribilă pentru statutul de numărul unu. Pe lângă ei, Rareș Pop, revenit după împrumutul la Petrolul, dar și Drillon Hazrollaj și Talisson pot emite pretenții.

În stânga, Pancu prevede o bătălie între Claudiu Petrila și Mohammed Kamara, dar îl va testa și pe Omar El Sawy, întors în Grant după o experiență reușită la Universitatea Cluj.

Lor li se adaugă Robert Gheorghe, jucător de profil ofensiv pe care Gâlcă l-a forțat în unele momente ale sezonului trecut. Astfel, Pancone are de rezolvat o situație complicată în condițiile în care nu vrea mai mult de șase wingeri care să lupte pe două poziții:

"Mi-aș dori jucători, dar nu mai mult de șase, pentru că în momentul de față suntem vreo nouă la Rapid pe posturile alea, stânga și dreapta. Nouă sunt mulți, nu trebuie să fie mai mult de doi pe post. E problema mea apoi cum fac cu ei", a dezvăluit antrenorul giuleștean, vineri seară, la Prima Sport.

Când se iau deciziile

Adept al cunoașterii profunde a fotbaliștilor înainte de a da verdicte, fostul mare atacant din Giulești a pregătit deja strategia pentru următoarea perioadă: toți jucătorii vor primi șanse în cantonamentul din Austria pentru ca Pancone să-i poată evalua contra unor adversari grei, în condiții de presiune.

Esențiale vor fi atât partidele amicale cu oponenți precum Rapid Viena sau Dinamo Kiev, cât și meciurile oficiale din startul Superligii. Cum Rapid nu a prins cupele europene, noul staff tehnic se va folosi de primele etape pentru a curăța lotul și a avea o imagine clară despre restul sezonului:

"Ăștia mici (n. red - Pop și El Sawy) îmi doresc să rămână. Nu contează, intri și te bați pentru locul tău.

O să-i cunosc doar în situații de joc. O să fie și începutul de campionat în care vreau să-i cunosc, întotdeauna primele șapte-opt etape voi da șansa tururor cu siguranță. Plus meciurile amicale, pentru că-i pot cunoaște doar în situații de adversitate mare", a mai punctat Pancu.